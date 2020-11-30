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محافظات

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات رقابية على المطاعم والمقاهي في المنيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال شن حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

وتستهدقف الحملة إحكام الرقابة على كافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنين لمنع انتشار عدوى كورونا.


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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية والرقابية على المحلات والمطاعم والمقاهي، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة للمرور علي المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بالاشتراطات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الدولة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات ورصد المخالفات.

 

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا، حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والاسواق بالتعاون مع  جهاز حماية المستهلك وادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، للتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، والقضاء على ظواهر الغش والتدليس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز،إنه بالمرور على المخابز البلدية تم تحرير29 مخالفة تموينية متنوعة لخبز ناقص الوزن، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ادوات العجن والانتاج، عدم اعطاء بون صرف الخبز، عدم الاعلان عن اسعار المنتجات، بالإضافة للمرور على الاسواق حيث تم التأكد من صلاحية المنتجات واللحوم المعروضة للمواطنين، مشيرًا انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار تنظيم الحملات لتحقيق الانضباط للحالة العامة داخل الاسواق والمخابز البلدية.

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات رقابية على المطاعم والمقاهي في المنيا
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. حملات رقابية على المطاعم والمقاهي في المنيا
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