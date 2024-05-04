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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائهما على هامش مؤتمر الفمة الاسلامي في بانجول..

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره السوداني في بانجول

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى، اليوم السبت، مع حسين عوض وزير خارجية السودان، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بالعاصمة الجامبية بانجول.

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب في بداية اللقاء عن تهنئته لنظيره السوداني على توليه مهام منصبه، معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة نجاح الجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
 

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وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد تناول الوزيرين لأبرز فعاليات مؤتمر القمة الإسلامي، معربين عن تطلعهما لنجاحه في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. كما تناول اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الأوضاع في كل من قطاع غزة والسودان.
 

واختتم السفير أحمد أبو زيد بالإشارة إلى أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، بما يعكس تطلعات وعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر القمة الإسلامي السودان

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