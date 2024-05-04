مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن آلاف الإسرائيليين سوف يخرجون للتظاهر في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال أحد منظمي التظاهرة: "إن حكومة الدمار التي أوصلتنا إلى كارثة 7 أكتوبر بإخفاقاتها، تواصل مخططاتها الخبيثة لتدمير الديمقراطية وتدمير العدالة، فبدلا من التعامل مع عودة المختطفين، وبدلا من ضمان سلامة المواطنين، تندفع هذه الحكومة الفاشلة إلى الانقلاب في عملية اختطاف فاضحة".

وأضاف : "إننا ندعو كل من يعتبر الديمقراطية الإسرائيلية والرؤية الصهيونية أمرا مهما بالنسبة له أن يأتي بالعلم الإسرائيلي ويطالب بإجراء انتخابات الآن".

وتابع: فقط الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستحظى بثقة الشعب ستكون قادرة على دفع عودة المختطفين ووقف ركض دولة إسرائيل نحو الهاوية".

وقيل في بيان صادر عن مقر أهالي الأسرى الإسرائيليين، إن المتحدثين سيوجهون نداء إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء: "لقد حان الوقت للقيام بدوركم كقادة للشعب، اتخذوا القرار الصحيح والشجاع - أعيدوا الجميع إلى بيوتهم - الأحياء لإعادة تأهيلهم والقتلى لدفنهم".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية سيتظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب، إلى جانب نشطاء وفعاليات أخرى، وذلك بعد المحادثات حول التوصل إلى اتفاق مع حماس، لافته إلى أن أفراد العائلة سيطالبون الحكومة بالموافقة على إنهاء الحرب في غزة.

وقالت العائلات: "نحن في لحظة مصيرية، وعلينا أن نضمن تنفيذ الصفقة الحالية، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم. واليوم أصبح من الواضح بالفعل أن السبيل الوحيد لإعادتهم هو التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تختار إنقاذ الأرواح وإعادة أولئك الذين تركتهم الحرب، أكثر من 100 عائلة ينتظرون أحبائهم، ويجب على الحكومة ألا تخطئ، ويجب ألا تستسلم لبن جفير وسموتريتش اللذين يمثلان المتطرفين".