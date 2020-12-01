أسباب وعلاج الانزلاق الغضروفي

الأقراص التالفة أحد أسباب آلام الظهر، تنتج عن الإصابة والنشاط وبعض الحالات الطبية، تصيب الأشخاص في أي عمر لأسباب مختلفة ويظل مع تقدم الأشخاص فى السن، القرص المنفتق هو حالة شائعة يمكن أن تكون مؤلمة ومنهكة. يشير إليه الناس أيضًا على أنه قرص منزلق أو هبوط في القرص.
في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى ألم أو تنميل أو ضعف في الأطراف، ومع ذلك ، لا يشعر بعض الأشخاص بأي ألم ، خاصةً إذا كان القرص لا يضغط على أي أعصاب.
عادة ما تقل الأعراض أو تختفي بعد عدة أسابيع ، ولكن قد يحتاج الشخص إلى الجراحة إذا استمرت أو ساءت.
تستكشف هذه المقالة العلاج والتشخيص والوقاية من الانزلاق الغضروفي.
تشمل العلاجات الأدوية والعلاج الطبيعي والحقن فوق الجافية والجراحة.
علاج او معاملة
يمكن لأي شخص حل الأعراض في الغالب عن طريق تجنب الحركات التي تسبب الألم واتباع أنظمة التمرين وأدوية الألم التي أوصى بها الطبيب.
تشمل خيارات العلاج الأدوية والعلاج والجراحة.
دواء
الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC): يمكن أن تساعد الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين أو النابروكسين في تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط.
الحقن فوق الجافية: يقوم الطبيب بحقن المنشطات والمخدرات والأدوية المضادة للالتهابات في منطقة فوق الجافية ، وهي منطقة حول الحبل الشوكي. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الألم والتورم في جذور الأعصاب الشوكية وحولها.
مرخيات العضلات: تساعد في تقليل التشنجات العضلية. الدوخة والتخدير من الآثار الجانبية الشائعة.
علاج بدني
يمكن أن يساعد المعالجون الفيزيائيون في العثور على الأوضاع والتمارين التي تقلل من ألم القرص الغضروفي.
قد يوصي المعالجون أيضًا بما يلي:
في معظم الحالات ، يزيل الجراح فقط الجزء البارز من القرص. هذا هو استئصال القرص المفتوح.
يُجري الجراح عادةً استئصال القرص المفتوح باستخدام تقنية تنظير البطن ، ويفتح ثقبًا صغيرًا في الجزء الأمامي أو الخلفي من العمود الفقري.
تتجنب هذه التقنية الحاجة إلى إزالة أجزاء صغيرة من الفقرات أو تحريك الأعصاب النخاعية والحبل الشوكي للوصول إلى القرص.
استبدال القرص الاصطناعي
أجرى الجراحون إجراءات استبدال القرص منذ الثمانينيات في أوروبا ولكنهم غير متاحين بعد في الولايات المتحدة.
هناك نوعان. الأول هو استبدال القرص بالكامل. والثاني هو استبدال نواة القرص الذي يتضمن استبدال المركز اللين للقرص فقط ، والمعروف باسم النواة.
الأقراص الاصطناعية عبارة عن معدن أو بوليمر حيوي أو كليهما. البوليمر الحيوي مادة شبيهة بالبلاستيك.
الأسباب
يحدث القرص المنزلق عندما يبرز الجزء الداخلي اللين للقرص الفقري من خلال الطبقة الخارجية.
يتكون العمود الفقري أو العمود الفقري للإنسان من 26 عظمة تسمى الفقرات. بين كل فقرة توجد وسادات مطاطية تشبه الوسادة تسمى "أقراص". تساعد هذه الأقراص في الحفاظ على الفقرات في مكانها وتعمل كممتص للصدمات.
تتميز أقراص العمود الفقري بمركز ناعم يشبه الهلام ومن الخارج أكثر صلابة.
يحدث القرص الغضروفي عندما ينزلق جزء من الجزء الداخلي اللين من خلال شق في جدار القرص. يحدث هذا بشكل شائع في أسفل الظهر ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في فقرات العنق.
يُعتقد أن هروب هذا "الهلام" يطلق مواد كيميائية تهيج الأعصاب في المنطقة المحيطة وتسبب ألمًا شديدًا. قد يضغط القرص المنهار أيضًا على الأعصاب ويسبب الألم من خلال الضغط.
عادة ما يكون سبب تسريب القرص هو التآكل التدريجي والإفراط في الاستخدام نتيجة للحركة المتكررة بمرور الوقت.
تفقد أقراص العمود الفقري بعضًا من محتواها المائي مع تقدم العمر. هذا الانخفاض في السوائل يجعل الأقراص أقل ليونة وأكثر عرضة للانقسام.
ليس من الممكن دائمًا تذكر النقطة الدقيقة عند بدء مشكلة القرص ، ولكنها تحدث غالبًا عند رفع الأشياء دون ثني الركبة أو بعد الالتواء أثناء رفع شيء ثقيل.
عوامل الخطر
تشمل العوامل التي تزيد من الاحتمالية ما يلي:
الأعراض
في بعض الحالات ، لا تظهر أي أعراض على الشخص.
إذا ظهرت الأعراض ، فغالبًا ما تكون بسبب الضغط على الأعصاب. يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة:
إذا حدثت المشكلة في الرقبة ، فإن الكتفين والذراعين عادة ما يعانون من الألم. قد تؤدي الحركات السريعة أو العطس إلى حدوث آلام في النيران .
في حالات نادرة ، يمكن للقرص المنفتق أن يضغط على مجموعة الأعصاب بأكملها.
يمكن أن يسبب هذا ضعفًا دائمًا وشللًا وفقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة والضعف الجنسي.
إذا حدث هذا ، فإن الجراحة الطارئة هي الخيار الوحيد.
اطلب المشورة الطبية إذا:
التشخيص
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مصدر المعلومات موقع mediacl news today.