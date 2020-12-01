أسباب وعلاج الانزلاق الغضروفي

الأقراص التالفة أحد أسباب آلام الظهر، تنتج عن الإصابة والنشاط وبعض الحالات الطبية، تصيب الأشخاص في أي عمر لأسباب مختلفة ويظل مع تقدم الأشخاص فى السن، القرص المنفتق هو حالة شائعة يمكن أن تكون مؤلمة ومنهكة. يشير إليه الناس أيضًا على أنه قرص منزلق أو هبوط في القرص.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى ألم أو تنميل أو ضعف في الأطراف، ومع ذلك ، لا يشعر بعض الأشخاص بأي ألم ، خاصةً إذا كان القرص لا يضغط على أي أعصاب.

عادة ما تقل الأعراض أو تختفي بعد عدة أسابيع ، ولكن قد يحتاج الشخص إلى الجراحة إذا استمرت أو ساءت.

تستكشف هذه المقالة العلاج والتشخيص والوقاية من الانزلاق الغضروفي.

حقائق سريعة عن القرص الغضروفي

يحدث القرص الغضروفي في الفقرات.

عادة ما يزول أي ألم في غضون بضعة أشهر.

قد تسبب الأقراص المنفتقة أعراضًا قليلة أو لا تسبب أي أعراض.

تشمل العلاجات الأدوية والعلاج الطبيعي والحقن فوق الجافية والجراحة.

علاج او معاملة

يمكن أن تتراوح الأقراص المنفتقة من التسبب في ألم شديد إلى عدم وجود ألم على الإطلاق.

قد تسبب الأقراص المنفتقة ألمًا شديدًا ، لكن العلاج المناسب يمكن أن يخفف الأعراض.

يمكن لأي شخص حل الأعراض في الغالب عن طريق تجنب الحركات التي تسبب الألم واتباع أنظمة التمرين وأدوية الألم التي أوصى بها الطبيب.

تشمل خيارات العلاج الأدوية والعلاج والجراحة.

دواء

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC): يمكن أن تساعد الأدوية التي تحتوي على الإيبوبروفين أو النابروكسين في تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط.

عقاقير مضادة للألم الأعصاب: الأدوية لعلاج آلام الأعصاب تشمل جابابنتين، الركبه، تناولوها ، والأميتريبتيلين.

المخدرات: إذا لم تخفف الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية الشعور بعدم الراحة ، فقد يصف الطبيب الكودايين ، أو مزيج من الأوكسيكودون والأسيتامينوفين ، أو أي نوع آخر من المخدرات. تشمل الآثار الجانبية الغثيان والتخدير والارتباك والإمساك .

حقن الكورتيزون: يمكن حقنها مباشرة في منطقة الفتق للمساعدة في تقليل الالتهاب والألم.

الحقن فوق الجافية: يقوم الطبيب بحقن المنشطات والمخدرات والأدوية المضادة للالتهابات في منطقة فوق الجافية ، وهي منطقة حول الحبل الشوكي. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الألم والتورم في جذور الأعصاب الشوكية وحولها.

مرخيات العضلات: تساعد في تقليل التشنجات العضلية. الدوخة والتخدير من الآثار الجانبية الشائعة.

علاج بدني

يمكن أن يساعد المعالجون الفيزيائيون في العثور على الأوضاع والتمارين التي تقلل من ألم القرص الغضروفي.

قد يوصي المعالجون أيضًا بما يلي:

المعالجة بالحرارة أو الجليد

الموجات فوق الصوتية التي تستخدم الموجات الصوتية لتحفيز المنطقة المصابة وتحسين تدفق الدم

الشد ، والذي يمكن أن يخفف الضغط على العصب المصاب

دعامة قصيرة المدى للرقبة أو أسفل الظهر لتحسين الدعم

العلاج الكهربائي ، لأن النبضات الكهربائية قد تقلل الألم لبعض الناس

جراحة





إذا لم تتحسن الأعراض مع العلاجات الأخرى ، أو إذا استمر الخدر ، أو إذا ساءت السيطرة على المثانة أو الحركة ، فقد يوصي الطبيب المعالج بإجراء جراحة.

في معظم الحالات ، يزيل الجراح فقط الجزء البارز من القرص. هذا هو استئصال القرص المفتوح.

يُجري الجراح عادةً استئصال القرص المفتوح باستخدام تقنية تنظير البطن ، ويفتح ثقبًا صغيرًا في الجزء الأمامي أو الخلفي من العمود الفقري.

تتجنب هذه التقنية الحاجة إلى إزالة أجزاء صغيرة من الفقرات أو تحريك الأعصاب النخاعية والحبل الشوكي للوصول إلى القرص.

استبدال القرص الاصطناعي

أجرى الجراحون إجراءات استبدال القرص منذ الثمانينيات في أوروبا ولكنهم غير متاحين بعد في الولايات المتحدة.

هناك نوعان. الأول هو استبدال القرص بالكامل. والثاني هو استبدال نواة القرص الذي يتضمن استبدال المركز اللين للقرص فقط ، والمعروف باسم النواة.

الأقراص الاصطناعية عبارة عن معدن أو بوليمر حيوي أو كليهما. البوليمر الحيوي مادة شبيهة بالبلاستيك.

الأسباب

يحدث القرص المنزلق عندما يبرز الجزء الداخلي اللين للقرص الفقري من خلال الطبقة الخارجية.

يتكون العمود الفقري أو العمود الفقري للإنسان من 26 عظمة تسمى الفقرات. بين كل فقرة توجد وسادات مطاطية تشبه الوسادة تسمى "أقراص". تساعد هذه الأقراص في الحفاظ على الفقرات في مكانها وتعمل كممتص للصدمات.

تتميز أقراص العمود الفقري بمركز ناعم يشبه الهلام ومن الخارج أكثر صلابة.

يحدث القرص الغضروفي عندما ينزلق جزء من الجزء الداخلي اللين من خلال شق في جدار القرص. يحدث هذا بشكل شائع في أسفل الظهر ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في فقرات العنق.

يُعتقد أن هروب هذا "الهلام" يطلق مواد كيميائية تهيج الأعصاب في المنطقة المحيطة وتسبب ألمًا شديدًا. قد يضغط القرص المنهار أيضًا على الأعصاب ويسبب الألم من خلال الضغط.

عادة ما يكون سبب تسريب القرص هو التآكل التدريجي والإفراط في الاستخدام نتيجة للحركة المتكررة بمرور الوقت.

تفقد أقراص العمود الفقري بعضًا من محتواها المائي مع تقدم العمر. هذا الانخفاض في السوائل يجعل الأقراص أقل ليونة وأكثر عرضة للانقسام.

ليس من الممكن دائمًا تذكر النقطة الدقيقة عند بدء مشكلة القرص ، ولكنها تحدث غالبًا عند رفع الأشياء دون ثني الركبة أو بعد الالتواء أثناء رفع شيء ثقيل.

عوامل الخطر

يمكن أن تؤدي تقنيات الرفع غير الآمنة إلى انزلاق غضروفي. تعلم التقنيات الصحيحة.

يمكن أن تحدث الأقراص المنفتقة في أي عمر ، ولكنها أكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عامًا .

تشمل العوامل التي تزيد من الاحتمالية ما يلي:

الوزن: تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على أسفل الظهر.

علم الوراثة: قد يرث الشخص الاستعداد للقرص المنفتقة.

المهنة: الأفراد الذين لديهم وظائف تتطلب جهدًا بدنيًا أو أنشطة ترفيهية تتضمن الدفع أو السحب أو الالتواء معرضون للأقراص المنفتقة. يمكن أن تسبب أي أنشطة متكررة إجهاد العمود الفقري.

تقنية الرفع غير الآمنة: يجب على الأشخاص دائمًا استخدام القوة من الساقين ، وليس الظهر ، عند رفع الأشياء الثقيلة. يمكن أن يؤدي الأسلوب غير الصحيح إلى انزلاق غضروفي.

القيادة في كثير من الأحيان: قد يؤدي الجمع بين الجلوس لفترات طويلة مع اهتزازات وحركات السيارة إلى إتلاف الأقراص وهيكل العمود الفقري.

نمط الحياة غير المستقر: يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى انزلاق غضروفي.

التدخين: قد يقلل ذلك من إمداد الأكسجين للأقراص ويؤدي إلى طحن الأنسجة.

الأعراض

في بعض الحالات ، لا تظهر أي أعراض على الشخص.

إذا ظهرت الأعراض ، فغالبًا ما تكون بسبب الضغط على الأعصاب. يمكن أن تشمل الأعراض الشائعة:

التنميل والوخز: يحدث هذا في منطقة الجسم التي يغذيها العصب.

الضعف: يميل هذا إلى الحدوث في العضلات المرتبطة بالعصب ، مما قد يسبب التعثر عند المشي.

الألم: يحدث في العمود الفقري ويمكن أن ينتشر إلى الذراعين والساقين.

إذا كان القرص الغضروفي في أسفل الظهر ، فغالبًا ما يؤثر الألم على الأرداف والفخذين وربلة الساق ، وربما القدمين. غالبًا ما يشار إلى هذا باسم عرق النسا لأن الألم ينتقل على طول مسار العصب الوركي.

إذا حدثت المشكلة في الرقبة ، فإن الكتفين والذراعين عادة ما يعانون من الألم. قد تؤدي الحركات السريعة أو العطس إلى حدوث آلام في النيران .

المضاعفات

تحت خط الخصر ، ينفصل الحبل الشوكي إلى مجموعة من الأعصاب الفردية ، تسمى مجتمعة ذيل الفرس أو "ذيل الحصان".

في حالات نادرة ، يمكن للقرص المنفتق أن يضغط على مجموعة الأعصاب بأكملها.

يمكن أن يسبب هذا ضعفًا دائمًا وشللًا وفقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة والضعف الجنسي.

إذا حدث هذا ، فإن الجراحة الطارئة هي الخيار الوحيد.

اطلب المشورة الطبية إذا:

هناك أي خلل في المثانة أو الأمعاء.

يتطور الضعف ويمنع الأنشطة العادية.

هناك تنميل متزايد حول الفخذين وظهر الساقين والمستقيم.

التشخيص

يمكن أن تساعد فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي في تشخيص القرص المنفتق.

يمكن للطبيب في كثير من الأحيان تشخيص القرص الغضروفي من خلال الفحص البدني.

قد يتحققون من:

ردود الفعل

إمكانية مناطق العطاء في الخلف

قوة العضلات

نطاق الحركة

القدرة على المشي

حساسية للمس

يمكن أن تساعد الأشعة السينية في استبعاد الحالات الأخرى ذات الأعراض المماثلة.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.