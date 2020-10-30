بدون أدوية.. طريقة للتخلص من آلام الركبة سريعا

يعاني الكثير من الالم للمفاصل والركب وخصوصا مع بداية فصل الشتاء والبرودة ولذلك قدم المعالج بالاعشاب والب البيدل محسن النادي لطريقه تعمل بدقه للحصول على نتائج جيده للتخلص من الالم الركبة









ما تحتاج إليه

كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من صمغ شجر الصنوبر

ثمن كوب ( واحده على ثمانيه من الكوب ) من شمع النحل

قطع من أوراق الصنوبر الابريه الخضراء

الادوات

تحتاج إلى حمام ماء لاذابه المكونات بوعاء مناسب .... غاز أو أي وسيله لغلي الماء

ومصفاه لتصفيه الناتج النهائى

الطريقه

تضيف الماء في الوعاء الأول وتتركه حتى يغلي ومن ثم تضيف الوعاء الثاني وتضع فيه صمغ شجر الصنوبر واحرص أن لا يلامس النار لأنه شديد الاشتعال

بعد ساعه أو أكثر يذوب الصمغ ومن ثم تضيف زيت الزيتون وشمع النحل وتحرك إلى أن يتجانس المزيج وبعدها تضع قطع اوراق الصنوبر الابريه وتحرك حتى يصبح لون المزيج بني غامق بعدها تصفيه في وعاء مناسب وتتركه حتى يبرد

الاستخدام

تغسل المنطقه جيدا وتجففها ومن ثم تضع طبقه خفيفه من الكريم إلى الجلد وتمسج بشكل لطيف

تعمل مره او مرتين يوميا



