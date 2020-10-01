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مرأة

لماذا يصاب البعض بخشونة الركبة في سن الشباب؟

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تؤثر خشونة الركبة على المفاصل مع تقدم السن وهنا يحدث اختلال في مكونات الغضاريف وتنقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن النظام الغذائى قد يكون عاملًا أيضًا في حدوث التهاب المفاصل.

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ووفقًا لموقع "هيلث"، تحدث خشونة الركبة  نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا وفي حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة. 

تعد أعراض خشونة هى آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة، وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة.

يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف. 

وتعد أبرز عادات وراء الخشونة قلة الحركة والجلوس لوقت طويل من أخطر العادات لأنها تسبب الضغط على المفصل مما يسبب الخشونة مع مرور الوقت وضعف العظام نتيجة عدم الأغذية الصحية، وكذلك عدم كفاية الجسم من فيتامين د

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