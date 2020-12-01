لو بتحلم كتير أو بيجيلك كوابيس .. استشاري طب نفسي يوضح كيفية التعامل معها

قال الدكتور جمال فرويز ، استشارى الطب النفسى ، إن الحلم عبارة عن مخرج من مخارج اللاشعور الخاص بالإنسان ، منوهًا إلى أنه لابد من تخفيف حدة الحزن قبل النوم .





وأضاف ال دكتور جمال فرويز ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن الأدرينالين قبل النوم يرتفع ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل بأحلام قبل النوم .





وأشار إلى أن الأكل الثقيل قبل النوم ، أو قصور الدورة الدموية من المتوقع أن تسبب الكوابيس ، أو نوع من الاحلام المزعجة ،متابعًا أن الأحلام المكررة تعبر عن شئ لا شعورى .





وتابع أن تكرر الحلم اكثر من مرة مرتبط بالشعور ، موضحًا أن الأحلام التى تسبب فزع للشخص وتوقظه من نومه أمر طبيعي جدًا ووارد الحدوث مثل " شخص يحلم بالوقوع من فوق مكان عالى " .





وأكد أن الفزع فى الاحلام أن تكرر كثيرًا مع اصطحابه حالة مزاجية سيئة ، يفضل التوجه إلى طبيب نفسي متخصص ، أما أن كانت الأحلام مختلفة ولا يوجد بها نوع من الكوابيس فهو أمر طبيعى .





يذكر أن بعض الدراسات أثبتت أن الأحلام التي يحلم بها بعض الأشخاص تكون نتيجة لاضطرابات نفسية يمر بها الإنسان، لكن هذا لا يمنع وجود الرؤية التى تحدث عنها الرسول (عليه الصلاة والسلام).