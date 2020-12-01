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توك شو

لو بتحلم كتير أو بيجيلك كوابيس .. استشاري طب نفسي يوضح كيفية التعامل معها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
كوابيس وأحلام
كوابيس وأحلام
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ريهام فيكتور
قال الدكتور جمال فرويز ، استشارى الطب النفسى ، إن الحلم عبارة عن مخرج من مخارج اللاشعور الخاص بالإنسان ، منوهًا إلى أنه لابد من تخفيف حدة الحزن قبل النوم .

وأضاف الدكتور جمال فرويز ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن الأدرينالين قبل النوم يرتفع ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل بأحلام قبل النوم .

وأشار إلى أن الأكل الثقيل قبل النوم ، أو قصور الدورة الدموية من المتوقع أن تسبب الكوابيس ، أو نوع من الاحلام المزعجة ،متابعًا أن الأحلام المكررة تعبر عن شئ لا شعورى .

وتابع أن تكرر الحلم اكثر من مرة مرتبط بالشعور ، موضحًا أن الأحلام التى تسبب فزع للشخص وتوقظه من نومه أمر طبيعي جدًا ووارد الحدوث مثل " شخص يحلم بالوقوع من فوق مكان عالى " .

وأكد أن الفزع فى الاحلام أن تكرر كثيرًا مع اصطحابه حالة مزاجية سيئة ، يفضل التوجه إلى طبيب نفسي متخصص ، أما أن كانت الأحلام مختلفة ولا يوجد بها نوع من الكوابيس فهو أمر طبيعى .

يذكر أن بعض الدراسات أثبتت أن الأحلام التي يحلم بها بعض الأشخاص تكون نتيجة لاضطرابات نفسية يمر بها الإنسان، لكن هذا لا يمنع وجود الرؤية التى تحدث عنها الرسول (عليه الصلاة والسلام).

وتقول الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى، إن الأحلام جزء طبيعى من حياة الإنسان، ولكن مع الضغط النفسى، الأحلام تزيد ويكون النوم غير مريح، ويصبح الإنسان فى الصباح ضعيفا وكأنه لم ينم، لأن النوم توجد له مجموعة مراحل تبدأ بالنوم الخفيف ثم نوم أعمق ثم نوم عميق جدا، وهذه مرحلة الأحلام قد تحدث فى لحظات من الاستيقاظ، وهكذا دورات النوم والدورة تستغرق 90دقيقة.

وأضافت "هالة"، أن الأحلام تكون عبارة عن تعبير من أفكار ومشاعر وأحاسيس فى العقل الباطن، لافتة أن معظم الأحلام لا نتذكرها ولكن ممكن أن نتذكر الكوابيس والأحلام التى تؤثر فينا، وتعبر عن ما يجول بأنفسنا على سبيل المثال عند الشعور فى مرحلة عمرية بالضغط العصبى والنفسى والشعور بالقلق النفسى، من الممكن أن يحلم الشخص بأشخاص تطارده.

وتوضح استشارى الطب النفسى، أنه فى حالة إذا كانت الأحلام كثيرة وكثير منها كوابيس نتيجة لنوم غير مريح وضغط نفسى، ففى بعض الأحوال يوجد هناك "كابوس" بشكل متكرر، مثل السقوط من مرتفعات أو شىء يخاف منه الشخص يحدث بالحلم، فذلك يكون مع حالات الاكتئاب النفسى والقلق النفسى الذى يؤدى إلى كثرة الأحلام والكوابيس.
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