الأمين العام للشيوخ: معظم النواب لم يتسلموا فيزا صرف المكافآت.. و5 أعضاء تنازلوا عنها

أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ محمود عتمان، أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ لم يتسلموا الفيزا الخاصة بصرف مكافأة حضور الجلسات، موضحا أن هناك خمسة نواب من مجلس الشيوخ تبرعوا بمكافأتهم لصندوق تحيا مصر.









وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، خلال لقائه اليوم، الثلاثاء، المحررين البرلمانيين، إن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في مصر هو أقل مكافأة يحصل عليها برلمانيون في العالم حتى في الصومال يحصلون على مكافآت أكبر من البرلمانيين في مصر.









وأوضح أن جلسة مجلس الشيوخ الماضية كانت المكافأة فيها ٢٠٠ جنيه فقط، وهناك نواب تبرعوا بشيكات لبوفيه مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه تحدث مع برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى في جميع تفاصيل مكافآت مجلس الشيوخ، وبعدها تواصل مع الأعضاء وأكدوا أنهم متنازلون عن مكافآتهم.









كان المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء نواب مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.











وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرائب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.









وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون في إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».









وأكد "عثمان"، أنه لا تعارض أبدا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوها بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة.









يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الأحد الماضي ، شهدت الموافقة على إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.





وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.





كما وافق المجلس على المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.





يُشار إلى أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب، إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام على النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.





ووافق المجلس على المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكوليا، رئيس مجلس الشيوخ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص على أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب، لعدة اعتبارات منها أنه رئيسًا لحزب سياسي، رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا الحديث بقوله : هذه شخصنة للأمور، هذا لن يحصل".