ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف قاسم: لاعبو الزمالك يتحملون مسئولية الهزيمة من الجيش والخروج من كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالقلعة البيضاء أن لاعبي الفريق يتحملون مسؤولية خسارة مباراة الطلائع في نصف نهائي كأس مصر، لاسيما وان الفريق لم يتمكن من الخروح من أثار هزيمة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي

وأضاف أن أداء الفريق لم يكن متوقعا في مباراة الطلائع  مما تسبب في الخسارة.

وأوضح أن لجنة الكرة تناقش ملف تجديد عقود بعض اللاعبين في الفترة الحالية.


وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف.

يأتي هذا  في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد بسام يقود طلائع الجيش إلى الفوز على بيراميدز 3-1 بركلات الترجيح فى الكأس

مثال يحتذى به.. صحيفة مغربية تتغنى بـ أشرف بن شرقي بعد مباراة الزمالك والرجاء

شاهد| بن شرقي يشارك جمهوره بصورة من المغرب

أخبار الزمالك | مواجهة الطلائع فى نصف نهائى كأس مصر.. وصول بن شرقي وساسي إلى القاهرة استعدادا للأهلي

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

جماهير الزمالك تدعم أبو جبل قبل نصف نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

بالدولار.. حمو بيكا يكشف حقيقة أرباحه الشهرية

كهربا يتصدر تريند تويتر بسبب أفشة.. شاهد

كأس مصر.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

صاحب المركبة المختطفة وعليها مصريون يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم