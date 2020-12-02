ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
مايكل عياد
استقر سعر تداول  الدولار مقابل الجنيه لليوم السابع علي التوالي، بكل البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك منذ الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا

ووصل أعلي سعر لـ شراء الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إذ سجل 16.65 جنيه، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنيمة، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي "بيريوس"، المصرف المتحد، التجاري الدولي "سي اي بي"، كريدي أجريكول، الأسكندرية نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنكالمصري اليوناني نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع،

وتراجع الدولار في التعاملات المبكرة بلندن  بنهاية الأسبوع الماضي ، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19. 

وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، و  دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 25-10-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 29-11-2020

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم 29-11-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم 30-11-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 30-11-2020

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الرئيس يعلم الحقيقة.. مقربون لـ ترامب يكشفون أسباب عدم إعلان هزيمته حتى الآن

أغرب زفاف في ظل كورونا.. شاهد كيف احتفلت عروس مصابة بالفيروس .. صور

موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش

صلاح عبد الله يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري

إصابة أحمد فتحي بـ فيروس كورونا

قريب ضحية سقالة الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث ويطلب سفرها للعلاج بالخارج.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

اكسسوارات داخلية تمنح سيارتك مظهرًا أنيقًا.. صور

يثير الحيرة والاستغراب.. هيكل معدني يختفي من أمريكا ويظهر في رومانيا | فيديو