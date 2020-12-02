سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

استقر سعر تداول الدولار مقابل الجنيه لليوم السابع علي التوالي، بكل البنوك العاملة بالسوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك منذ الخميس الماضي.





وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





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ووصل أعلي سعر لـ شراء الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إذ سجل 16.65 جنيه، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنيمة، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي "بيريوس"، المصرف المتحد، التجاري الدولي "سي اي بي"، كريدي أجريكول، الأسكندرية نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنكالمصري اليوناني نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع،





وتراجع الدولار في التعاملات المبكرة بلندن بنهاية الأسبوع الماضي ، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.





وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن، و دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.





وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.