ننشر خطة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر ديسمبر بجامعة حلوان.. تفاصيل

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الأون لاين للعام الدراسى 2020.





وتتضمن الدورات التدريبية المُقدمة، دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة من المقرر اقامتها فى الفترة من ٦ إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م .





وتهدف دورة للتدريب على إنشاء بنوك الأسئلة إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من إنشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPrzX1y-

g6m7Tuy5Imgd6ZHDXVBCuljBdl9fIhJILKWVcxw/viewform?usp=sf_link









وتعد هذه الدورات ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز





ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.





كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.. شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين .





وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.





حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات والمعقمات والحفاظ على صحتهم وتجنب الاصابة بالموجة الثانية من كورونا .





وتأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر 2020 كالآتي بالنسبة للدورات المقامة أون لاين :





- دورة Microsoft Teams يومي الأربعاء والخميس ٩ - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ .





- دورة. دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.





- دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يومي الثلاثاء والاربعاء ١٥ - ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.





- دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين ٢٠ - ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ .





- دورة نظم الساعات المعتمدة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠.





- دورة الإدارة الجامعية يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.





- دورة أساليب التدريس الحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





- دورة أساليب التقويم الحديثة يومي ٢٩ - ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.





أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:





- الاتيكيت والبروتوكول في العمل يومي الأحد والاثنين ١٣ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.





- التفكير الإبداعي يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢ - ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠





- مهارات العرض الفعال يومي الأحد والاثنين ٢٧ - ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.





ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.