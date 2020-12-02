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أخبار البلد

حدث ليلاً | الصحة: 392 حالة كورونا جديدة.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة.. إصابة أحمد فتحي بـ كوفيد 19.. دهس في ألمانيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
أخبار البلد
نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 2 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، الثلاثاء، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بأن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مالك سيارة ملاكي مخالفة لقواعد السير والمرور، في الساعات الأولى من مساء الثلاثاء

تمكّنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من إلقاء القبض على شخص يدّعي النبوة بقرية 2 شهداء بحر البقر.

أصيب أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق بفيروس كورونا.

شنّ الإعلامي خالد الغندور، هجومًا على أحمد حسام "ميدو" بعد تصريحاته الأخيرة، بأن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك

كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إصدار عفو رئاسي عن 3 من أبنائه، وصهره جاريد كوشنر، وكذلك محاميه رودي جولياني. 

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 2500 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. 

أعلنت الشرطة في ألمانيا ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس في مدينة ترير إلى 5 أشخاص، فضلا عن إصابة 15 شخصًا بجروح. وقالت السلطات الألمانية إن منفذ هجوم الدهس في مدينة ترير كان تحت تأثير الكحول.
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