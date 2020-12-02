حدث ليلاً | الصحة: 392 حالة كورونا جديدة.. محافظ القاهرة يضبط سيارة مخالفة.. إصابة أحمد فتحي بـ كوفيد 19.. دهس في ألمانيا

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 2 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:



