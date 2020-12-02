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رياضة

وكيل بن شرقي يرد على ميدو بعد أنباء رحيله

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

يأتي هذا، بعد تصريحات أحمد حسام "ميدو" منذ قليل، أن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.

وقال "البلق": "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأكمل حديثه: "أشرف بن شرقي يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير".

وتابع وكيل اللاعب: "كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي".

وأضاف : "اللاعب يستبعد هذه الفكرة تمامًا، وما يقوله ميدو غير صحيح، وهو غير موفق دائمًا في تصريحاته وأخباره عن الزمالك في برنامجه، وكان يجب أن يراعي شعور جماهير نادي الزمالك في هذه الفترة".

وأتم: "لا أعلم لماذا يهاجم ميدو بن شرقي؟، وسبق له تحميله مسئولية هدف الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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