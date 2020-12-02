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رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:48 ص
الغندور وميدو
الغندور وميدو
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محمد بدران
شنّ الإعلامي خالد الغندور، هجومًا على أحمد حسام "ميدو" بعد تصريحاته الأخيرة، بأن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه علي فيس بوك: "أقسم بالله لسه قافل مع وكيل أشرف بن شرقي وقال لي كل كلام ميدو غلط والغريبة إن أنا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي أمس ولم يذهب للنادي من الأساس".

وتابع "بن شرقي باقي: بكره علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل أشرف بن شرقي علي اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن وهناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك والحب المرهون بالمصلحة أو الوجود وفيها لأخفيها أو أحاول أهد المعبد عشان أطلع البطل.

وأضاف: "الحقيقة أن البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح وهو جمهور الزمالك العظيم ونتقابل يوم الأحد وكل واحد يتحاسب علي كلامه".

كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ويأتي هذا، بعد تصريحات أحمد حسام "ميدو" منذ قليل، أن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.

وقال "البلق": "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأكمل حديثه: "أشرف بن شرقي يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير".

وتابع وكيل اللاعب: "كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقًا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي".

وأضاف: "اللاعب يستبعد هذه الفكرة تمامًا، وما يقوله ميدو غير صحيح، وهو غير موفق دائمًا في تصريحاته وأخباره عن الزمالك في برنامجه، وكان يجب أن يراعي شعور جماهير نادي الزمالك في هذه الفترة".

وأتم: "لا أعلم لماذا يهاجم ميدو بن شرقي؟، وسبق له تحميله مسئولية هدف الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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