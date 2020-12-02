نيويورك تايمز: ترامب يدرس العفو عن 3 من أبنائه وصهره جاريد كوشنر

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إصدار عفو رئاسي عن 3 من أبنائه، وصهره جاريد كوشنر، وكذلك محاميه رودي جولياني.





وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر إن ترامب تحدث مع محاميه جولياني الأسبوع الماضي، حول إمكانية العفو عنه.





وأوضحت أن ترامب أخبر مستشاريه أنه قلق من احتمالية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة العدل للانتقام منه من خلال استهداف أكبر ثلاثة من أبنائه، دونالد ترامب جونيور، إريك ترامب، وإيفانكا ترامب، وكذلك جاريد كوشنر زوج إيفانكا وكبير مستشاري البيت الأبيض.





وبحسب الصحيفة، كان دونالد ترامب الابن، قيد التحقيق من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن اتصالات أجراها مع الروس لتقديم معلومات مغلوطة عن هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016.





وكشفت تقارير سابقة عن أن رودي جولياني محامي ترامب الذي يخضع لتحقق حول عاملاته التجارية في أوكرانيا ودوره في عزل السفير الأمريكي هناك، تحدث مع الرئيس الأمريكي عن إمكانية حصوله على عفو وقائي قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.





في سياق آخر، تحقق وزارة العدل الأمريكية في حصول البيت الأبيض على رشاوي محتملة مقابل إصدار عفو رئاسي عن بعض المدانين، حسبما أظهرت سجلات محكمة فيدرالية.





ولم تكشف محكمة فيدرالية بواشنطن أسماء المتورطين من المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى الرئيس ترامب نفسه، لكنها تزامنت مع اتخاذ ترامب قرارات بالعفو عن عدد من المقربين منه.





وأثار ترامب جدلا واسعا، بعدما أصدر عفوا كاملا عن مستشاره الأسبق ماكيل فلين، رغم اعترافه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية السابقة.



