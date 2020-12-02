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صحف الكويت.. خلاف بين الحكومة الإيرانية والبرلمان حول رفع التخصيب.. ألمانيا تبني مئات المراكز النموذجية لتطعيم سكانها.. كندا: نصيب المواطنين من لقاح كورونا الأكبر في العالم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
الصحف الكويتية
الصحف الكويتية
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دعاء أبوهشيمة
  • الكويت.. الوباء ينحسر قبل وصول اللقاح ونسبة المتعافين تفوق الـ 96%
  • إطلاق قمر إماراتي للمراقبة العسكرية بواسطة صاروخ سويوز
  • الديموقراطيون يستعجلون إقرار ترشيحات بايدن.. وترامب يهاجم المحكمة العليا
  • بايدن يؤكد مجددًا محورية قضية المناخ
  • «التزوير» لم يغير نتيجة الانتخابات الأميركية
  • تركيا وروسيا تستكملان تقاسم كاراباخ


تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.


محليا، أفادت صحيفة "الوطن" بإعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، تسجيل 357 إصابة جديدة بمرض «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 ألفا و992 حالة إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة مضاعفات مرض «كوفيد 19» ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 881 حالة. 


وأكدت الوزارة شفاء 554 حالة من المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض إلى 137 ألفا و625 حالة وبنسبة 96.2% من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد.


في سياق متصل، ذكرت صحيفة "القبس" أن الكويت تنفست أخيرا الصعداء مع مؤشرات على انحسار وباء «كورونا» قبل وصول اللقاح المرتقب، بفعل التزام المواطنين والمقيمين الاشتراطات الوقائية، وتطبيق التباعد في المناشط الحياتية ومؤسسات الأعمال، والوعي بخطورة المرض، ما أثمر تراجعًا ملحوظًا في الإصابات.


ووفق الإحصاءات، فقد انخفض عدد مرضى «كورونا» في العناية المركزة من 115 في 10 نوفمبر الماضي، إلى 82 حالة أمس، أي بنسبة قاربت 29%.


وأوضحت صحيفة "الأنباء" إعلان وزارة الصحة صدور ترخيص استخدام عقار Bamlanivimab تحت بند الطوارئ الذي يستخدم لعلاج حالات «كوفيد ـ 19» الخفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من 12 عاما ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية.


عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الراي" إن صاروخ سويوز انطلق مساء أمس من منصة سيناماري (قرب كورو) في مركز الفضاء في غويانا حاملا القمر الاصطناعي الإماراتي للمراقبة العسكرية "فالكون آي" (عين الصقر) بعد عمليتي إرجاء متتاليتين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.


وكان العد التنازلي أوقف مساء الأحد بسبب احتمال الانفجار في الجو ومساء الاثنين بسبب مشكلة نقل البيانات بيت الصاروخ وجهاز آخر.


وأشارت صحيفة "القبس" إلى أنه ردًا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، صوّت البرلمان الإيراني، لمصلحة خطة «العمل الإستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية». وبعد الموافقة على الخطة، هتف النواب بشعارات مثل «الله أكبر، الموت لإسرائيل، الموت لأميركا». غير ان حكومة الرئيس حسن روحاني، التي يعد الاتفاق الانجاز شبه الوحيد لها، انبرت إلى الدفاع عنه ورفض خطة «الشورى». آملة من مجلس صيانة الدستور أخذ المصلحة الوطنية في الاعتبار قبل المصادقة على القرار. قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان إن «البرلمان أعطى رسالة لأعداء إيران الإسلامية بأن اللعبة الأحادية الجانب قد انتهت».


وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الحكومة الإيرانية أعلنت معارضتها لقرار مجلس الشورى «البرلمان» بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.


وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية: «إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، ولا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار».


دوليا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه من المحتمل أن يكون لدى بلاده أكبر عدد من جرعات لقاح كوفيد-19 متاح للفرد في العالم، بناء على الصفقات السبع التى أبرمتها كندا مع شركات الأدوية، وأضاف ترودو - في مؤتمر صحفى "يستطيع الكنديون الوصول إلى اللقاح، وبصراحة قد يكون نصيب الفرد من الجرعات أكبر من أى بلد آخر فى العالم".


وذكرت صحيفة "الأنباء" أنه فيما تستعد الدول الأوروبية وباقي دول العالم للبدء في تطعيم مواطنيها فور حصول اللقاحات ضد ڤيروس كورونا على الموافقات اللازمة من الوكالة الأوروبية للدواء، كانت ألمانيا أول دولة تشرع ببناء مئات من «مراكز التطعيم النموذجية» لتتيح لها القيام بعمليات تطعيم جماعية، ومن هذه المواقع اثنان في مطاري تيغل وتيمبلهوف، وثالث في مركز حفلات برلين في تربتاو جنوب برلين.


وذكرت صحيفة "الوطن" أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خفضت من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2021، داعية المسؤولين إلى التعامل بجدية مع مشكلة البطالة في صفوف الشباب.


وأعلنت المنظمة عن تخفيض تقديراتها للنمو العالمي المتوقع للعام 2021 إلى 4.2 بالمئة بدلا من نمو بنسبة 5 بالمئة كانت توقّعته في آخر تقديرات أصدرتها في سبتمبر الماضي.


واعتبرت أن الأجواء بدأت تنقشع، لكن الآفاق تبقى "ضبابية للغاية" على المدى القصير، وسط التردد الكبير في استئناف الأنشطة الاقتصادية.


وقالت صحيفة "الأنباء" إن الديموقراطيين يستعجلون موافقة مجلس الشيوخ على تعيين عدد من هؤلاء المستشارين.


خيارات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للمناصب العليا في فريقه الاقتصادي وفريق البيت الأبيض أظهرت المزيد من التنوع مركزا على معضلة التعافي من جائحة كورونا، وإذ اتسمت اختياراته بإفساح المجال للعديد من النساء والأميركيين من أصول متنوعة، فإنه اختار رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين كوزيرة للخزانة.


وعلى الطرف المقابل، وجه ترامب، في أول مقابلة تليفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، انتقادات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، على خلفية معركته لتغيير النتائج، وتحدث عن «صعوبات» للوصول بالقضية إلى المحكمة العليا.


وأوضحت صحيفة "القبس" أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا يزال ينفذ وعودًا كان قد قطعها أمام ناخبيه، إذ أكد مجددًا عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق المناخ، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب منه عام 2017، وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد بايدن التزام أمريكا بنصوص الاتفاق ومواصلة الجهود الدولية في المحافظة على انخفاض معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين.


وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان أعلن وزير العدل الاميركي بيل بار الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.


وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات". وأضاف: "أطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات"، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل "أجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد" هذه المزاعم.


وقالت صحيفة "الراي" إنه يبدو أن روسيا وتركيا استكملتا اتفاقهما على تقاسم النفوذ في جنوب القوقاز، بعد توقيع اتفاق إنشاء مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار الناتج عن الحل الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.


في خطوة تثبت الحل بين أرمينيا وأذربيجان الذي رعته روسيا ويبدو أن تركيا انضمت إليه بالكامل، ويمنح موسكو وأنقرة مكاسب سياسية واستراتيجية في إقليم ناغورني كاراباخ، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقًا حول إقامة مركز مشترك ستكون مهمته مراقبة وقف النار في كاراباخ.


وذكرت صحيفة "الوطن" أن خمسة أشخاص قتلوا في حادث مدينة ترير الألمانية الذى وقع بعد أن صدم شخص يقود سيارة رياضية متعددة الأغراض عددًا من المارة في منطقة مخصصة للمشاة.


كما جرح 14 شخصًا بعضهم أصيب بجروح خطيرة.


ومن بين القتلى رضيع يبلغ من العمر 9 أسابيع. وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن عمر الرضيع تسعة أشهر لكنها عدلته لاحقًا.
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