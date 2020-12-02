ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحذير عاجل.. محمد الشريف: نوة عنيفة تضرب الإسكندرية خلال 3 أيام

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من النوة القادمة التي ستشهدها المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وقال الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنهم مستعدون تماما بالجيش والقوات البحرية والأمن للنوة القادمة العنيفة.

وأضاف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه بعد 3 أيام ستشهد الاسكندرية نوة قوية وعنيفة، مطالبا المواطنين بالحذر من هذه النوة التي تعد الأشد خلال الفترة الحالية.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن منطقة الفلكي في الإسكندرية كانت عشوائية وبدأنا العمل فيها لتطويرها.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا عن انهيار عقار الاسكندرية ورجال الحماية المدنية يبحثون عن ضحايا تحت الانقاض، تتم عملية البحث عن ناجين 

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المنزل قديم جدا وصدرت قرار له منذ سنوات، مضيفا أنه تم اخراج ثلاث جسامين لضاحيا العقار والعملية صعبة جدا كون الشوارع ضيقة.

وأضاف الشريف، أن هناك 8 أشخاص تحت الانقاض وتم اخراج ثلاثة منهم ومتبق 5 أشخاص، مشيرا إلى أن المنزل المنهار منذ عام 1941 وصادر له 3 قرارات ترميم.

وتابع محافظ الاسكندرية، أن هناك 2400  منزل بالاسكندرية يتجاوز عرهم 75 عاما، لافتا إلى أنه سيتم تدبير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من انهيار العقار.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلب حصر المنازل المهددة بالانهيار، مستدركا أنه مستعدون لتوفير دور ايواء للمتضريين من العقار المنكوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدًا بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

الطقس السيئ يقتل 4 أشخاص بينهم طفلان بالاسكندرية| تفاصيل

محمد الشريف: 11 صباح غد ستشهد الاسكندرية أمطارا غزيرة.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالإسكندرية لـ 4 بعد انتشال جثة طبيب..صور

الإسكندرية| انهيار عقارين و5 وفيات حصيلة اليوم الأول للأمطار بالمحافظة

اللي بيحصل مش طبيعي| أحمد موسى: اسكندرية بقى فيها بحرين بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

بودى جارد يلازم أحمد حلمي ومنى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي

بالأسماء.. طارق شوقي يختار مسئولين لشغل المناصب القيادية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم

صراع فرنسي لـ ضم بادجي من الأهلي

شاهد.. كيف ودع أهالي الإسماعيلية طبيب الغلابة

بسبب المونديال.. مصير تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

اتحاد الكرة يحسم حضور الجماهير وملعب نهائى كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. نيللي كريم بإطلالة غير متوقعة على الريد كاربت في مهرجان القاهرة

بتصميم جريء.. درة تثير الجدل من افتتاح مهرجان القاهرة

بـ الأحمر الناري.. يسرا تستعرض أناقتها على الريد كاربت في مهرجان القاهرة