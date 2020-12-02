تحذير عاجل.. محمد الشريف: نوة عنيفة تضرب الإسكندرية خلال 3 أيام

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من النوة القادمة التي ستشهدها المحافظة خلال الأسبوع المقبل.





وقال الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنهم مستعدون تماما بالجيش والقوات البحرية والأمن للنوة القادمة العنيفة.





وأضاف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أنه بعد 3 أيام ستشهد الاسكندرية نوة قوية وعنيفة، مطالبا المواطنين بالحذر من هذه النوة التي تعد الأشد خلال الفترة الحالية.





وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن منطقة الفلكي في الإسكندرية كانت عشوائية وبدأنا العمل فيها لتطويرها.





وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا عن انهيار عقار الاسكندرية ورجال الحماية المدنية يبحثون عن ضحايا تحت الانقاض، تتم عملية البحث عن ناجين





وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المنزل قديم جدا وصدرت قرار له منذ سنوات، مضيفا أنه تم اخراج ثلاث جسامين لضاحيا العقار والعملية صعبة جدا كون الشوارع ضيقة.





وأضاف الشريف، أن هناك 8 أشخاص تحت الانقاض وتم اخراج ثلاثة منهم ومتبق 5 أشخاص، مشيرا إلى أن المنزل المنهار منذ عام 1941 وصادر له 3 قرارات ترميم.





وتابع محافظ الاسكندرية، أن هناك 2400 منزل بالاسكندرية يتجاوز عرهم 75 عاما، لافتا إلى أنه سيتم تدبير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من انهيار العقار.





وأشار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طلب حصر المنازل المهددة بالانهيار، مستدركا أنه مستعدون لتوفير دور ايواء للمتضريين من العقار المنكوب.



