الحل طلع من عند الأهالي.. تطوير العشوائيات: الأهالي سيعودون فور انتهاء تطوير مثلث ماسبيرو

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن ثقة المواطن المصري في صندوق تطوير العشوائيات شيء يدعو إلى الفخر، معقبا "تلقينا الكثير من الاتهامات، ولكننا لم نهتم، وقررنا أن نستكمل مسيرتنا".





وأضاف "صديق"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن بعد 6 أشهر من التخطيط، بدأنا في العمل والتنفيذ فيما يخص مشروع مثلث ماسبيرو، مؤكدا أن العمارات التي يتم بناؤها بالمثلث ستعود إلى أصحابها، مشددا على أن المواطنين سيعودون إلى أماكنهم فور الانتهاء.





وتابع "تطوير مثلث ماسبيرو لم ينجح مع الحكومات السابقة بسبب عدم التفاهم مع المواطنين، وأن الحل كان من طرف واحد وغير مناسب للأهالي بالمنطقة"، موضحا " المفاوضات كانت تفشل بسبب عدم الاستماع لأهالي ماسبيرو.. الحل طلع من عندهم".





وأكد "تواجدنا مع أهالي مثلث ماسبيرو قبل التطوير وتحدثنا معهم، ومن خلال التحدث توصلنا إلى 5 اختيارات، حيث أراد البعض أن يعود مرة أخرى إلى مكانه بعد التطوير، وآخرون يريدون أن يحصلوا على شقة مفروشة بماسبيرو، والبعض يريد بديلا ماديا ولكن مناسب، والبعض الآخر يريد العودة ودفع المبلغ على أقساط أو كاش أو إيجار.





وشدد على أن الحكومة لم تفكر في استغلال المواطنين كما قيل وأشيع، بالعكس الرئيس دائما ما كان يشدد على ضرورة إسعاد الناس.





كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصًا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.





وفي سياق متصل، يتضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنشطة سكنية وإدارية وفنادق لتكون منطقة جذب سياحي وتجاري في قلب القاهرة، حيث يتم حاليًا بناء 4 آلاف وحدة سكنية بعدد أدوار يصل إلى 12 دورًا للعمارة الواحدة، وذلك لعودة سكان المنطقة إلى منطقة مثلث ماسبيرو مرة أخرى، بينما سيكون وسط المشروع عبارة عن منطقة ترفيهية.



