57 عينة.. مرور سوهاج يُنظم حملة لضبط مُتعاطي المواد المُخدرة من السائقين

دشنت إدارة مرور سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، حملة مرورية على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية للحد من حوادث السير





، حيث تم سحب عينات عشوائية من السائقين بإجمالي 57 عينة مخدرات أسفرت عن إيجابية 6 منها وتم إحالة أصحابها للنيابة العامة.





وجاءت الحملة فـي إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وما تم التوجيه به من تكثيف الحملات المرورية علي الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.





وأسفرت الحملة عن ضبط 418 مخالفة مرورية وتم سحب العينات العشوائية للسائقين على الطرق بإجمالي 57 عينة أسفرت نتائج التحاليل عن إيجابية 6 عينات تم التحفظ على السائقين والسيارات وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم إحالة السائقين إل النيابة العامة لتتولى التحقيق.





وفـي مجال حجز السيارات والدراجات النارية تم حجز عدد من المركبات لمخالفة بعضها خطوط السير وعدم وجود لوحات معدنية للبعض الآخر وعدم الإلتزام بالأجرة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات على كافة الطرق السريعة الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة.







