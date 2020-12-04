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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل اعتزال الممثلة مي فخري وسبب ارتدائها الحجاب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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منار شعبان
كشفت الفنانة المعتزلة مي فخري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أسباب اعتزالها وارتدائها الحجاب الذي كانت أعلنت عنه منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكانت الفنانة المعتزلة مي فخري، أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث "التريند" على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

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فوجئ متابعو الفنانة مي فخري، بقرار ارتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه. 

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصلت إليها من الإيمان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سبب اعتزال مي فخري وارتدائها الحجاب من خلال الفيديوجراف التالي.
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