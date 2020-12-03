بنتي هتتجوز.. زغرودة من إلهام شاهين لـ أمينة خليل على الهواء

أطلقت الفنانة إلهام شاهين ، زغرودة على الهواء للفنانة امينة خليل، قائلة:" بنتي هتتجوز وبقولها مبروك، وقامت بدور رائع في فيلم حظر تجول".









وقالت إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، إن أزمة فيروس كورونا مستمرة ولا يمكن أن تتوقف الحياة ولا يمكن تخيل الحياة بدون سينما وثقافة ومسلسلات".









وأضافت إلهام شاهين:" مخرج حظر تجول كان يريد أن يتكون إحساس الغربة بيني وبين أمينة خليل لخدمة هدف الفيلم ولم نتقابل إلا في لوكيشن التصوير ".





وأكملت إلهام شاهين:" طول عمري أؤمن بأنني ممثلة واكون سعيدة بتجسيد دور به مشاعر حقيقية، و زمان كنت بقول ممكن ملاقيش حاجة جديدة أقدمها في التمثيل، وكان من الممكن أن أتوقف عن التمثيل بعد فيلم يوم للستات بعد وصولي إلى تمثيل 100 فيلم في مسيرتي".









ومن جانبه قال المخرج أمير رمسيس ، إن فيلمه حظر تجول يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، مضيفا :" احب مهرجان القاهرة السينمائي وبدأت في مهرجان القاهرة بأول فيلم طويل من 14 سنة واتذكر الايام التي تعلمت فيها السينما ".









وأضاف أمير رمسيس:" مساحة خاصة لمهرجان القاهرة عندي، وأشعر بالسعادة لمشاركة فيلم حظر تجول في المهرجان، وهذه المشاركة غطت على اي شعور بالقلق او التوتر".





وعلقت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، على مسيرتها الفنية ووصولها رقم 100 فيلم، قائلة :"هما خلاص بقوا 101 فيلم بحظر التجول بقي، وأدعولي بقي احصل على جائزة".





وتحدثت شاهين، خلال تصريحات على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فيلمها الجديد حظر تجوال، قائلة :"الفيلم ده ممكن أن يفتح موضوعات مسكوت عنها، ومش لازم نغفل عنها، والأفضل أن نتحدث عنها بقوة وحسم".





كما علقت إلهام شاهين، على تكريم السيناريست وحيد حامد والفنانة منى زكي، قائلة :"وحيد حامد عبقري السيناريو في مصر، وأقول له مبروك ونعتز به كإنسان وفنان وشخص وطني جدا، وأقول لمنى زكي مبروك وحبيبه قلبي وانتي بنوتي الجميله وتستهلي وتستحقي هذا التكريم".





وشاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





وتألقت الفنانة إلهام شاهين في الصورة ، مرتدية فستانا طويلا وانيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لأكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الهام شاهين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه الاحمر الجذاب الذى يبرز جمال انوثتها.



