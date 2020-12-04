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رياضة

إكرامي: بكيت بعد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
اكرامي
اكرامي
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أحمد هاني
أكد إكرامي الشحات حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أن نجله شريف حارس عملاق ولا يقل عن أفضل حراس المرمي في العالم وذلك من خلال أداءه وثباته الانفعالي خلال المباريات.

وقال إكرامي خلال برنامج التاسعة مساء على شاشة القناة الأولى مع وائل الإبراشي، إن شريف دائما يتعرض للهجوم بسبب كونه ابن إكرامي،  أفضل الحراس يخطئون وأري أن شريف من أفضل من حرس مرمي الأهلي.

وأضاف، الشحات إنه لم يكن يعلم بانتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز؛ مرددًا: "بكيت عندما عرفت ذلك من مسؤول في النادي الأهلي وحاولت الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا".

وتابع: اقسم بالله جوز بنتي متكلمش معايا في حاجة، وهو قاعد في مكان وأنا في مكان تاني".

وأكد إكرامي، أنه بكي بسبب التويتة التي كتبها نجله عن انتهاء علاقته بالأهلي؛ موضحا أن شريف قادر على اللعب والعطاء خاصة أن سنه 37 عاما.

وأضاف: "بطولة أفريقيا التي حصل عليها النادي الأهلي مؤخرا حسبت لرمضان صبحي وإكرامي لأنهما كانا مقيدين بالفريق".

وأشار إلى أن أحسن حارس مرمى فى مصر حاليًا هو محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، وفى التاريخ المصري إكرامى الشحات.
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