فان دايك يبدأ مرحلة التأهيل بعد إصابته بالرباط الصليبي

كان فيرجيل فان دايك أصيب بقطع بالرباط الصليبي بعد تدخل عنيف من جانب بيكفورد حارس إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، منتصف شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وتواجد فان دايك في مركز تدريب ليفربول اليوم، وقام ببعض التمارين التأهيلية في الجيم، في أولى خطوات مرحلة التأهيل الموضوعة له من أجل العودة والمشاركة مع الفريق في المباريات.





يذكر أن تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال عدم تجديد اللاعب عقده مع ريال مدريد.





وتسبب راموس في إصابة قوية لـ محمد صلاح " خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.



ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، وكذلك تياجو ألكانتارا وأوكسليد شامبرلين.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب الصدارة.





وانتقل فان دايك لصفوف ليفربول عام 2018 قادمًا من ساوثهمبتون مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.



