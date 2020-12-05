بمثل عشان دي سبوبة.. تصريح جريء من كندة علوش على الهواء مع أبلة فاهيتا

قالت الفنانة كندة علوش، إن أول مرة عرفت الحب فيها كان عمرها 4 سنوات وكان أبن أحد أصدقاء أهلها، مشيرة إلى أنها ليست لديها قناعة كاملة بموهبتها وتشعر بأن هناك نقص في موهبتها في التمثيل والفن.





وأضافت «علوش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، أنها تقوم بالتمثيل من أجل المال ، متابعة "أنا بشتغل في الفن عشان دا سبوبة".





وتابعت كندة علوش أنها تعاني من العصبية الزائدة وصبرها القليل واندفاعية وفي بعض الاحيان لا تستطيع الامساك بنفسها وتقوم بسب البعض، موضحة أنها تحمل مواصفات برج الحمل.





وحرصت الفنانة كندة علوش، على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد تكريمها في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.





وقالت كندة علوش، من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام": "حبيبتي الف مبروووك التكريم.. تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لإنك كنت حاطة روحك فيه.. كل مشهد كوميدي او تراجيدي في السينما في المسرح او في التلفزيون".





وتابعت قائلة: "تستحقي التكريم وحب الناس وتقدير المختصين لإنك دؤوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة.. وإنسانة استثنائية".





يذكر أن منى زكي، قالت:" شرف كبير لي تكريمي في أهم مهرجان للسينما في مصر ".





وأضافت منى زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:" زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي أمام الأوبرا وأنظر إليها وكنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".





وتابعت منى زكي: "تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي يشعرني بالخوف والتوتر من المستقبل"، مضيفة:""أتربينا على شغل السيناريست وحيد حامد وكان لي شرف العمل في أعمال فنية معه .





وتوافد النجوم على حفل إفتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحرص على التواجد مبكرا الإعلامية بوسي شلبي والتى ظهرت بإطلالة جريئة، والفنانة مادلين طبر، والإعلامية المتألقة ريا ابي راشد، والفنان محمد فراج، والفنانة نيرمين الفقي، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس.





مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.