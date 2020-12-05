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رياضة

شوقي غريب: تمنيت مشاركة أكرم وناصر مع الأهلي أمام الاتحاد في الكأس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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محمد رشاد
علّق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على مشاركة لاعبي الفريق القومي مع أنديتهم وموقفه مع الاختيارات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "أحتاج إلى 15 لاعبًا وثلاثة كبار في قائمة الأولمبياد يشاركون مع أنديتهم".

وأكمل: "أمامنا فترة منذ بداية الموسم حتى الأولمبياد ومن الصعب ضم لاعب لا يشارك مع ناديه".

وتابع: "سعيد بمشاركة طاهر محمد طاهر وصلاح محسن مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري وكنت أتمنى مشاركة ناصر ماهر وأكرم توفيق".

وأردف: "الفرق كلها تستعد للدوري الجديد بشكل كبير ولديهم فرصة كبيرة على المنافسة سواء على القمة والهبوط، الموسم الحالي سيكون أصعب من الماضي، كان هناك حراك بشكل جيد في الانتقالات ، أتمنى ظهور عناصر جديدة في الفترة المقبلة للمنتخب الأولمبي".تأهل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى نهائي كأس مصر ، عقب الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس فى إطار نصف نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق طلائع الجيش فى نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل ، عقب تغلبه على منافسه الزمالك بنتيجة 3-1 ، قبل قليل .

افتتح التسجيل للاتحاد رازاق سيسيه فى الدقيقة 35 من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل للاهلي افشة فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ، بعدها أضاف للاهلي الهدف الثاني حمدي فتحي فى الدقية 89 من زمن اللقاء.
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