ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدنمارك تنوي وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال في 2050

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تخطط الدنمارك، المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي منذ بريكست، إلى وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال عام 2050 في إطار جهودها للتحول إلى نموذج لانتقال الطاقة، على ما أعلنت وزارة الطاقة.

وأفادت الوزارة بأنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والغالبية في البرلمان "تصبح الدنمارك اليوم أكبر منتج للنفط والغاز يحدد تاريخا لوقف (الاستخراج) نهائيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

ويبقى إنتاج هذه الدولة الإسكندينافية أدنى بكثير من إنتاج جارتها النروج (حوالى 1,4 مليون برميل في اليوم) والمملكة المتحدة (مليون برميل في اليوم)، غير أنها باتت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد المنتج الأول للنفط في التكتل مع حوالى مئة ألف برميل في اليوم، وفق النشرة السنوية المرجعية لشركة "بي بي" العملاقة للنفط.

ويلغي هذا القرار ثامن استدراج عروض لاستغلال حقول محروقات جديدة محتملة، بعدما بات مستقبل العقد غامضا مع انسحاب مجموعة توتال الفرنسية في أكتوبر.

والانتاج الدنماركي للنفط الذي بدأ عام 1972، في تراجع منذ عدة سنوات، وانخفض إلى أكثر من النصف خلال عشر سنوات. أما إنتاج الغاز، فبات ضئيلا جدا ولم يتخطّ العام الماضي 3,2 مليار متر مكعب.

وقال وزير الطاقة دان يورغنسن "سنضع حدا نهائيا لحقبة الطاقة الأحفورية ونربط أنشطتنا في بحر الشمال بهدف الحياد المناخي بحلول العام 2050 مثلما نص عليه قانون المناخ".

وأعلنت الوزارة أن المملكة الشمالية التي تطمح لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار بنسبة 70% خلال عشر سنوات، تعتزم "استخدام القرار كنقطة انطلاق للاضطلاع بدور الزعامة في العالم في مجال الوقف التدريجي لاستخدام النفط والغاز" كمصدر للطاقة.

ولقي هذا القرار ترحيب منظمات غير حكومية مدافعة عن البيئة.

وقالت منظمة غرينبيس في الدنمارك في بيان ورد وكالة فرانس برس "من واجب الدنمارك الأخلاقي وضع حد للتنقيب عن مصادر نفط جديدة، لتوجيه إشارة واضحة مفادها أن بإمكان العالم ومن واجبه الحد من الأزمة المناخية".

وتقع حقول الدنمارك على مسافة حوالى 150 كلم من سواحلها الغربية قرب الحدود البحرية مع المملكة المتحدة والنروج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرمول يصعد باقتصاد السلطنة نحو السماء.. 10 معلومات عن الحقل النفطي الـ 1000 في عمان

جمال القليوبي: تصنيف شرق المتوسط من أكثر مناطق الغاز الطبيعي في العالم| شاهد

كيف يمكن لرئاسة بايدن أن تغير صناعة الطاقة الأمريكية.. الإجابة في هذا التحليل

الطاقة الأحفورية.. تحلل الكائنات وانعدام الهواء يساوي الخير

ترشيحاتنا

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

وفاة نائبين حتى الآن.. الموت يلاحق النواب الجدد قبل شهر من انعقاد البرلمان

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد 10 جولات في الدوري الجديد غدا

وسط أنباء عن مصالحة خليجية.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان وأمير قطر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط يقترب من محطته الأخيرة.. مساواة بين الرجل والمرأة وباب كامل يختص بـ"الزواج" وغياب أحكام الطلاق

عيار 21 مستقر عند 797 جنيها.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

طلبت من جمهورها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

مراجعة دورية بعد حصول المتحف المصري الكبيرعلى شهادة الأيزو

3 مواليد في الدقيقة.. تعرف على الخطر الأكبر الذي يهدد ثمار التنمية في مصر

تراجع أسعار جرام الذهب 4 جنيهات بسبب انخفاض الأسعار العالمية.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر ببرج العرب

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

لازدرائه الدين الإسلامي والمسيحي.. الادارية العليا تفصل فنانا أساء للأنبياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

مشاكس لم يكسر السجن قلبه.. قصة نيلسون مانديلا مناهض العنصرية في أفريقيا