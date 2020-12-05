كوفيد - 19 يمنع الأمريكيين من المشاركة في احتفالات الذكرى 79 لهجوم بيرل هاربر

قررت الرابطة الوطنية لقدامى المحاربين فى الولايات المتحدة إلغاء المشاركة الجماهيرية فى الاحتفالات بالذكرى التاسعة والسبعين لهجمات بيرل هاربر المقرره بعد غد الاثنين وعزت الرابطة سبب إلغاء مشاركة الأمريكيين في الاحتفالات إلى إجراءات التباعد الاجتماعي الاحترازية من عدوى كورونا، حيث ستقتصر احتفالات هذا العام على المراسم الشرفية فقط بما في ذلك الحداد الصامت وعزف الموسيقى الوطنية ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للبحارة الأمريكيين اللذين ضحوا بحياتهم.











ففى السابع من ديسمبر عام 1941 وقعت هجمات بيرل هاربر وهى الهجمات التى نفذتها الطائرات و الغواصات اليابانية فى توقيت متزامن و غيرت – بحسب المؤرخين – مسار الحرب العالمية الثانية وانهت ما كان يعرف بسياسة "النأى بالنفس" التى كانت الولايات المتحدة تنتهجها إزاء الصراعات العالمية مفضله بناء القدرة الاقتصادية الذاتية للأمريكيين.











وبسبب الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر حيث تتمركز وحدات قيادة الأسطول الأمريكي في الباسيفيك اعلنت واشنطن الحرب على اليابان فى اليوم التالي على هذا الهجوم ، وفى المقابل اعلنت المانيا و إيطاليا الحرب على الولايات المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر 1941 وتطورت محطات الصراع إلى أن اطلقت الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتى هيروشيما وناجازاكى اليابانيتين مما ادى الى استسلام اليابان و انهاء الحرب العالمية الثانية بعد هجوم بيرل هاربر بأقل من أربعة أعوام.











وتعد تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها اغلاق باب حضور عموم الشعب الأمريكي لمراسم احتفالات بيرل هاربر السنوية والتى تعد مناسبه وطنيه لاحياء ذكرى جنود البحرية الأمريكية الذين فقدوا ارواحهم فى السابع من ديسمبر عام 1941 .





ففى ميناء بيرل هاربر الواقع فى جزر هاواى الأمريكية في المحيط الهادىء ، و بينما كان البحارة الأمريكيون يستعدون لمباراة كرة قدم صبيحة ذلك اليوم امطرتهم القاذفات اليابانية بنيرانها بدت وكأنا سماء المحيط الهادىء تصب جحيما لم يرى بحارة امريكيون مثيلا له فى السابق من فوقهم ، و من تحتهم لاحقتهم طوربيدات الاعماق التى اطلقتها الغواصات اليابانية .





ويعد البحار الأمريكى ميكى جانتيك البالغ من العمر 101 عام هو الشاهد الوحيد على هجمات بيرل هاربر الباقى على قيد الحياه الى الآن ممن نجوا من جحيم تلك الهجمات ، وفى مقابلة مع مجلة القوات البحرية الأمريكية " نافى تايمز " لعن البحار جانتيك / كوفيد – 19 / و التى سيضطر بسببه هذا العام الى الاحتفال بذكرى السابع من ديسمبر فى منزله بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن كان مواظبا على المشاركة فيها طيله العقود الماضية ، مرتديا فى كل مرة زي كرة القدم نفسه الذى كان يرتديه عندما وقع الهجوم الياباني صبيحه هذا اليوم فى العام 1941 .





ويروى البحار الأمريكى العجوز – الذي امضى عشرين عاما من عمره كجندى ثم كضابط صف في البحرية الأمريكية - ما جرى فى ذلك اليوم فيقول انه كان عضوا فى فريق كره قدم البارجة الأمريكية / يو اس اس بينسيلفانيا / وبينما كان الفريق يستعد لملاقاة منتخب البارجة الأمريكية / يو اس اس اريزونا / فى الثامنه صباحا شنت المقاتلات اليابانية هجومها فى السابعه وخمس وخمسين دقيقه صباحا، وقال جانتيك كذلك انه لا يزال يتذكر رفاقه البحارة من طاقم البارجه / يو اس اس بنسيلفانيا / الذين فقد 31 منهم ارواحهم بنيران الطائرات اليابانية وكذلك طوربيدات الغواصات اليابانية التى نفذت هجوما متزامنا مع الهجوم الجوى الغادر.





ويحكى اخر شهود عيان هجمات بيرل هاربر فى مقابلته مع دورية / نافى تايمز / الأمريكية بكل الفخر كيف استطاع برشاشه وهو مرتديا زى لاعب الكره اسقاط احدى الطائرات اليابانية المغيره التى حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدمرته ، وكيف نجا من الموت بأعجوبه بعد ان انفجر طوربيد بقوة 500 رطل اطلقته غواصه يابانية على مسافه 45 قدما اى ما يعادل 14 مترا تقريبا منه ، وكيف ان قوه الانفجار اطاحت به من ارتفاع 21 مترا من سطح البارجه والقته فى مياه الباسيفيكى.





وأضاف البحار الأمريكى أن 1177 جنديا من مشاه الأسطول من قوة البارجه الثانية / يو اس اس اريزونا / قد فقدوا ارواحهم فى هجمات بيرل هاربر التى اودت بحياه 2345 وأدت الى اصابة 1247 من افراد البحرية ومشاه الأسطول الأمريكى فى الباسيفيك ، كما ادت هجمات اليابان على ميناء بيرل هاربر الى الحاق خسائر مادية للاسطول الأمريكى تمثلت فى إغراق اربع بوارج و مدمرتين واصابه 3 بوارج و مدمرة باصابات مباشرة و اعطاب ثلاث سفن للأمداد والتموين فضلا عن تدمير 188 طائرة امريكية واصابة 155 طائرة كانت رابضة على أسطح حاملات الطائرات ومن المدنيين قتل 57 فرادا وأصيب 35 وهو ما شاكل كارثة غير مسبوقة للعسكرية الأمريكية، وصدمة مؤلمة لمعنويات الشعب الأمريكى فى حينها.





وعلى الجانب الآخر خسرت اليابان فى هجوم بيرل هاربر اربع غواصات و29 طائرة ومقتل 69 من اطقم الطائرات والغواصات المغيره و اسير واحد سقط فى ايدى القوات الامريكية ، ويقول المراقبون ان الهجوم اليابانى على بيرل هاربر كان بمثابة ضربة وقائية لإبعاد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ عن الحرب التي كانت تخطط اليابان لشنِّها في جنوب شرق آسيا ضد بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة، وتم تنفيذ الهجوم الياباني في موجتي إغارة جويتين شاركت فيها 353 طائرة حربية يابانية.