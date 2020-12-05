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رياضة

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:03 م
رحيم ستيرلنج
رحيم ستيرلنج
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إسماعيل محمود
فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فولهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح رحيم ستيرلنج التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف البلجيكي كيفن دي بروين من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات مانشستر سيتي لزيادة الفارق لكن لم يوفقوا في ذلك، لتنتهي المباراة بتحقيقهم النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 18 في المركز الرابع، وتوقف رصيد فولهام عند 7 نقاط في المركز السابع عشر.

وأعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فولهام، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: 

إديرسون - كانسيلو - دياز - ستونز - ميندي - رودريجو - جوندوجان - محرز - دي بروين - سترلينج - جيسوس.

بينما جاء تشكيل فولهام كالآتي..

أريولا - أنديرسين - ريد - لوفتوس تشيك - أدارابيويو - كافاليرو - لوكمان - هاريسون ريد - أنجويسا - روبنسون - أينا.
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