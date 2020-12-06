ضبط 1.5 طن أسماك مجهولة المصدر بـ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين الحسينية حملات تموينيه للتصدي للمتلاعبين بالسلع المعروضة للبيع امام المواطنين والقرارات التموينيه واسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر لها .

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بيطري الشرقية: ضبط 530 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بكفر صقر

وأضافت انه تم رصد أحد الأشخاص يقوم بانشاء مدشه لتركيب أعلاف أسماك وجلب سلع مجهولة المصدر واستخدامها في عينه التركيب فتم ضبط طن و٤٥٠ كيلو من الأسماك مجهولة المصدر و مخلفات بعض المواد الغذائية تستخدم في التصنيع وتم تحرير محضر رقم2988 ضد ع.ب.أ.ر بناحيه ج.ع .مركز الحسينية واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .. قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز كفر صقر لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة لعدد 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وضـبط 530 عبوة ل(44صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور إستخدامها بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.