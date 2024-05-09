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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

البيتي بيتي 2 .. طرد كريم محمود عبد العزيز وزوجته من الفيلا

البيت بيتي 2
البيت بيتي 2

طرحت منصة شاهد الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل " البيتي بيتي 2 “ ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفي خاطر . 

وحملت الحلقات عدد الجديدة من مسلسل البيت بيتي 2 عدد من الأحداث كان أبرزها طرد كراكيري “ كريم محمود عبد العزيز ” وزوجته ميرنا جميل من الفيلا بعد أن اكتشفوا ان عليها نزاع قضائي ، مما اضطرهم الي الانتقال للعيش في احدي بيوت المزرعة برفقة بينو “ مصطفي خاطر ” 

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البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر. 

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.

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