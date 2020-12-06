تعرف على أبرز ترجمات الراحل رفعت سلام

ترجم الشاعر رفعت سلام الذي رحل عن عالمنا منذ قليل العديد من الأعمال الأدبية والشعرية، لكبار الكتاب والأدباء والمفكرين الأجانب.





ونرصد في هذا التقرير أبرز الترجمات الخاصة بالراحل:

بوشكين: الغجر.. وقصائد أخرى 1982، ماياكوفسكي: غيمة في بنطلون.. وقصائد أخرى 1985، كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف إدريس 1987، ليرمونتوف: الشيطان.. وقصائد أخرى 1991، يانيس ريتسوس: اللذة الأولى، مختارات شعرية 1992، هذه اللحظة الرهيبة، قصائد من كرواتيا 1997، يانيس ريتسوس: البعيـد، مختارات شعرية شاملة 1997، و سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتَّى الآن مراجعة وتقديم.، 1998/ 2000، جريجوري جوزدانيس: شعـرية كفافي 1999، دراجو شتامبوك: نجومٌ منطفئةٌ على المنضدة 2008، شارل بودلير: الأعمال الشعرية الكاملة 2009.





وأيضًا قسطنطين كفافي: الأعمال الشعرية الكاملة، أوديسيوس إيليتِس: له المجـد، يانيس ريتسوس: سوناتا ضوء القمر.









وكان قد غيب الموت منذ قليل الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.





ويعد الراحل من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، أصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.





ولد بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وفي عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة القليوبية عام 1955، التحق بجامعة القاهرة عام 1969، ودرس الصحافة فيها، ثم تخرج منها عام 1973، شارك في تأسيس مجلة "إضاءة 77"، كما أسس مجلة "كتابات" الأدبية، التي نُشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح "جيل السبعينات" وصدر منها ثمانية أعداد، صدر له سبعة أعمال شعرية، وترجم عددا من الأعمال لشعراء عالمين أمثال بوشكين وماياكوفسكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.





ومن مؤلفاته صدر له سبعة أعمال شعرية: "وردة الفوضى الجميلة" 1987، "إشراقات رفعت سلاَّم" 1992، "إنها تُومئ لي" 1993، "هكذا قُلتُ للهاوية" 1995، "إلى النهار الماضي" 1998، "كأنَّها نهاية الأرض" 1999، "حجرٌ يطفو على الماء" 2008.





وصدر له في الدراسات: "المسرح الشعري العربي" 1986، "بحثًا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية" 1990، "بحثًا عن الشعر"، مقالات وقراءات نقدية 2010.