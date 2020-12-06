ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وحيد حامد عن زوجته: هي الوتد في حياتي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل - محمد نحلة
حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية وأقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

حرص وحيد حامد ان يوجه رسالة الى زوجته وقال "زوجتي زينب سويدان هى الوتد في حياتي".

 وحكى أنه يحب شريف عرفة لأنه مخرج متفتح وواعي ودؤوب وأوضح أنه عمل معه أهم افلام حياتي.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد الذي كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، قدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد المقبل.. وحيد حامد في حوار بعنوان "فلاحنا الفصيح" بمهرجان القاهرة

غدا في مهرجان القاهرة.. طارق الشناوي يحاور الكاتب الكبير وحيد حامد

بث مباشر .. دقائق من التصفيق فى افتتاح ندوة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد.. شاهد

بث مباشر.. وحيد حامد: كل مخرج عملت معه ترك بصمة داخلي

بث مباشر.. تعرف على حيلة وحيد حامد لتمرير مشاهد مهمة من الرقابة

منهم محمود عبد العزيز.. هؤلاء تمنى وحيد حامد وجودهم أثناء تكريمه في القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.. استعلم بالاسم والرقم القومي

لا نية للغلق.. الأوقاف لـ "صدى البلد": ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في المساجد

وزيرة الصحة: هارفارد الأمريكية فضلت تدريب الخريج المصري

خصم 10% من عقود اللاعبين.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات نارية لـ الخطيب فى الأهلى أعادت البطولات

بعد التتويج بـ كأس مصر.. الأهلي يحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة قمة الدوري بين الأهلى والزمالك رسميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة لم ينساها المصريون.. قصة صورة الأميرة ديانا أمام الأهرامات

طريقة علاج الحروق في المنزل

30 صورة من ندوة فيلم حظر تجول فى مهرجان القاهرة السينمائى