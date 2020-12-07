ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تخرج فبها مجدي يعقوب.. تاريخ إنشاء كلية طب قصر العيني

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
كلية طب القصر العيني
كلية طب القصر العيني
Advertisements
أحمد الشاهد
تعد من أقدم كليات جامعة القاهرة وتعتبر واحدة من أعرق كليات الطب في الشرق الأوسط وإفريقيا،حيث تأسست كلية الطب بجامعة القاهرة والتي تشتهر بكلية (طب قصر العيني) عام 1827 في عهد محمد علي باشا ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى "أحمد العيني" باشا الذي تبرع بقصره إلى الكلية وأنشئت عليه المدرسة الطبية بمصر وهو مكان مستشفى قصر العيني الفرنساوي حاليًا .

اقرأ أيضا :
 ‏
تقبل الكلية حوالي 1600 طالب سنويا ، من آلالاف الطلاب المتقدمين للالتحاق بها ، حيث يتم اختيار الطلبة على حسب الدرجات التي حصلوا عليها في المرحلة الثانوية والدراسة بالكلية لمدة 6 سنوات و يعقبها فترة إمتياز لمدة عام ، حيث يتم تدريب الأطباء الخريجين على الممارسة العامة للمهنة في مستشفيات الكلية .

ومن أبرز معالم كلية طب القصر العيني :-

- المستشفى التعليمي الجديد : 

ويطلق عليه اسم "المستشفى الفرنساوي" لأنه تم إنشاءه بعد توقيع عقد إنشاء مستشفي قصر العيني الجديد مع مجموعة فرنسية مكونة من ثلاث شركات ( سوجيا ، ايبوتي دي فرانس ، ست فولكييه ) عام 1984م .

ثم هدم مبني قصر العيني القديم ليحل محله مبني حديث يتواكب مع مستحدثات العصر عام 1990م وتم الانتهاء من الإنشاءات عام 1995م، وقام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس الفرنسي جاك شيراك بافتتاح مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد في الثامن من أبريل عام 1996م .

- متـحـف القصر العيني :

بدأ التفكير في إنشاء متحف قصر العيني عام 1909م ، عندما أرسل محمود المناوي في مهمة علمية للولايات المتحدة الأمريكية في جامعات كاليفورنيا ، ورأى ما فعله الغرب لتسجيل تراثهم الطبي بالرغم من أن بعض هذه الجامعات يرجع تاريخ إنشائها إلى فترة أحدث من قصر العيني ، وبعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973 بدأ في الاتصال بالعديد من الأساتذة لجمع تراث كلية طب قصر العيني الذي كان موزعا بين جنبات الكلية، وبذلك يعد هذا المتحف هو أول متحف متخصص لهذا النوع من المقتنيات الطبية والتحف الفنية التي تخدم وتؤرخ لتاريخ الطب في مصر، بل وبعض الدول الأوروبية التي كانت لها علاقات طيبة بمصر في ذلك الوقت. 

ويضم المتحف الكثير من الأدوات الطبية التي استخدمها مشاهير علماء الطب من المصرين والأوربيين منذ إنشاء مدرسة الطب المصرية في عهد "محمد علي باشا" كما يضم الكثير من الكتب الطبية النادرة ، لا سيما في علم التشريح ، فضلا عن كثير من التحف الفنية النادرة التي تصور لنا بدايات مدرسة الطب في منطقة أبو زعبل ومدرسة طب قصر العيني بالقاهرة .

ومن أشهر خريجيها ، الدكتور مجدي يعقوب طبيب وجراح القلب المعروف عالميا ، والدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي ، والدكتور حسن علي رئيس قسم التخدير بمستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتور حسين عبد الدايم رئيس قسم الطب النووي بكلية طب نيويورك ، والدكتور شريف مختار رئيس وحدة الحالات الحرجة والقلب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخشت: تنفيذ عمليات تجديد طوارئ قصر العيني وفق البرنامج الزمني المحدد تمهيدًا لافتتاحها قريبًا

الخشت: مستشفيات جامعة القاهرة ساهمت بقوة في مواجهة أزمة كورونا

دار علوم القاهرة تستقبل الطلاب الجدد بالفنون والأناشيد الوطنية

في جولة صباحية.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني معهد الأورام.. وتطوير الطوارئ بقصر العينى.. وأعمال سُور مجرى العيون وعين الصيرة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 والقنوات الناقلة

يا تغطوها يا نرجعها المقابر.. زاهي حواس يكشف طلب الرئيس السادات عند زيارته للمتحف المصري

أثر الجنابة فى الفراش هل يؤثر على طهارة الملابس؟

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور

هل يجوز سجود التلاوة فى غير تجاه القبلة؟ الإفتاء تجيب

على ارتفاع 3 أمتار.. شاهد سقوط طفل من لعبة "قطر الموت" | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات صاخبة بالخلاص من كورونا.. أستراليا تسجل صفر إصابات ووفيات في يومين

على ارتفاع 3 أمتار.. شاهد سقوط طفل من لعبة "قطر الموت" | صور

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي