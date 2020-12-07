حجازي: متفائل بمستقبل الصحافة والإعلام في المرحلة المقبلة





قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إن الاعلام المصري كان مؤثرا وساهم في العديد من القضايا في الأحداث الكبرى، مشيرا إلى ما سيثار من قضايا سيكون له شق إلزامي، موضحا أن المؤسسات الاعلامية الثلاثة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والاعلام يستطيعون تقديم العديد من الأمور في المرحلة القادمة.

وأضاف حجازي خلال كلمته فى الاحتفالية التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ ، أنه متفائل للغاية بالمرحلة المقبلة وسيكون هناك دور مهم للصحافة والاعلام.

حضر الحفل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومي وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وعبدالمنعم سعيد والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي وطارق تهامي وطارق سعدة وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.