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تعليم

بعد طول انتظار.. التعليم تعلن انطلاق قناة مدرستنا 2 لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناة مدرستنا 2 ، القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

وقالت وزارة التربية والتعليم: تقدم قناة مدرستنا 2 محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات بنك المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

وتستهدف قناة مدرستنا 2 طلاب المرحلة الثانوية لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه علي القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.

وتعتمد قناة مدرستنا 2 على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم اسئلة التقويم والامتحان والقاء الضوء علي كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن إنتاج قناة مدرستنا 2 هو عمل مستمر ولذلك تقدم الجديد كل يوم، وبالتالي ستبدأ القناة باللغة العربية وتتناول اللغات الأخرى تباعًا.

وتمنت وزارة التربية والتعليم بتجربة تعلم ممتع ومستقبل مشرق  ، وتنطلق قناة مدرستنا 2 عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.

وكانت قد  أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا الاولى عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وأتاحت وزارة التربية والتعليم ، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا
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