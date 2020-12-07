بعد طول انتظار.. التعليم تعلن انطلاق قناة مدرستنا 2 لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناة مدرستنا 2 ، القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).



وقالت وزارة التربية والتعليم: تقدم قناة مدرستنا 2 محتوى تعليمي للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات بنك المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.



وتستهدف قناة مدرستنا 2 طلاب المرحلة الثانوية لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه علي القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.



وتعتمد قناة مدرستنا 2 على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة بالإضافة إلى تيسير فهم اسئلة التقويم والامتحان والقاء الضوء علي كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.



وقالت وزارة التربية والتعليم أن إنتاج قناة مدرستنا 2 هو عمل مستمر ولذلك تقدم الجديد كل يوم، وبالتالي ستبدأ القناة باللغة العربية وتتناول اللغات الأخرى تباعًا.

