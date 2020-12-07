جورجيا تؤكد من جديد فوز بايدن وهزيمة ترامب

أعادت جورجيا المصادقة على نتائج الولاية في الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر الماضي، مؤكدة فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بالولاية ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر.





وجاء في البيان الصحفي أن إعادة المصادقة جاءت بعد إعادة فرز يدوية بدأها تدقيق وإعادة فرز رسمي طلبته حملة إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، وكلاهما أيد فوز بايدن في الولاية.



