علي غزال: مشاركتي مع المنتخب تحتاج خطوتين ولم أحزن لعدم الانضمام إلى الزمالك

أكد علي غزال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يحزن لعدم انضمامه لصفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن تمثيل منتخب مصر يحتاج خطوتين.
وانتقل غزال لصفوف سموحة بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.
وقال غزال في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "لم أحزن لعدم انضمامي للزمالك، وأي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، وتحدثت مع عبد الحليم علي وأيمن يونس من الزمالك".
وأضاف: "كان هناك تواصل بيننا ولكن لم اجتمع بهم، وكنت سعيد بتمسك سموحة بي والاحترام والتقدير الذي قدموه لي".
واختتم غزال تصريحاته: "الانضمام لمنتخب مصر يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى تعتمد على أدائي في الملعب، وبعد ذلك يأتي قرار حسام البدري مدرب المنتخب".
وانتظم علي غزال مدافع المنتخب الوطني السابق والمنضم حديثا لصفوف نادي سموحة في تدريبات الفريق اليوم تحت قيادة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول.
وحصل نادي سموحة، على خدمات اللاعب المصري، علي غزال، بعد فسخ تعاقده مع فريق "لاريسا" اليوناني بالتراضي؛ لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.
ونجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في إتمام التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
وأبدي أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، رغبته بالتعاقد مع اللاعب في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على ضيفه فريق الضبعة بستة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحة، ضمن استعدادات الأزرق للنسخة الجديدة من مسابقة الدورى.
انتهى شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين أحرزهما أطهر الطاهر ورفيق كابو، وفى الشوط الثانى سجل شريف رضا ورجب نبيل وديريك تسيبامبى وقبل نهاية المباراة أضاف شريف رضا ثانى أهدافه.
وحرص أحمد سامى المدير الفني لسموحة على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، لتجهيزهم فنيا وبدنيا والوصول لأقصى درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.
وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن وهى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.
ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.