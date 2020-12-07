علي غزال: مشاركتي مع المنتخب تحتاج خطوتين ولم أحزن لعدم الانضمام إلى الزمالك

أكد علي غزال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يحزن لعدم انضمامه لصفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن تمثيل منتخب مصر يحتاج خطوتين.





وانتقل غزال لصفوف سموحة بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني.





وقال غزال في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "لم أحزن لعدم انضمامي للزمالك، وأي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، وتحدثت مع عبد الحليم علي وأيمن يونس من الزمالك".





وأضاف: "كان هناك تواصل بيننا ولكن لم اجتمع بهم، وكنت سعيد بتمسك سموحة بي والاحترام والتقدير الذي قدموه لي".





واختتم غزال تصريحاته: "الانضمام لمنتخب مصر يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى تعتمد على أدائي في الملعب، وبعد ذلك يأتي قرار حسام البدري مدرب المنتخب".



