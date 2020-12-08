أخبار الفن.. وفاة ممثل سوري في دار المسنين.. قصة الخلاف بين أمير عيد ومحمود العسيلي .. أول ظهور لـ سمير غانم بعد رحيل رفيق دربه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:





أفحم الفنان نبيل الحلفاوي، أحد متابعيه بعد اتهامه للأهلي بتحقيق انتصاراته من خلال مساعدة الحكام وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





نشب خلاف حاد بين أمير عيد والفنان محمود العسيلى بعد ان اتهم الطرف الاول العسيلى بسرقة أغنيته التى تحمل عنوان "دنيا جديدة" والتى اعلن عنها العسيلى منذ فترة وجيزة.





يحل الفنان سمير غانم ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "السيرة" ليكون ذلك أحدث ظهوره له بعد رحيل رفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم.





أعلن المنتج محمد محمود عبد العزيز وفاة عمه، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



