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حوادث

الداخلية: ضبط 167 قطعة سلاح ناري في حملة مكبرة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملة أمنية مكبرة .

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 167 قطعة سلاح نارى ، و 232 قضية مخدرات وتنفيذ 58537 حكم قضائى متنوع.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وعلى جانب آخر، قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.
    
وتفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومى من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.
   
كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) ، وكذا عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
   
كما اضطلعت اللجنة فى ضوء تفعيل المشاركة الإيجابية لمبادرة "كلنا واحد" بزيارة دار لرعاية أيتام ، وكذا دار لرعاية المسنين .. بمشاركة وفد من مديرية أمن الفيوم .. كما قامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبى على عدد من الأيتام والمسنين ، وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارا لتنفيذ خطة المرور  على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية .
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