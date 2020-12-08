كيف تستعد مصر لـ أولمبياد طوكيو.. هشام حطب يكشف التفاصيل

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك خطة تم وضعها خلال الفترة الماضية استعدادا لأولمبياد طوكيو، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، انه خلال الفترة الماضية تم عقد اجتماعات مع جميع الاتحادات الرياضية بحضور وزارة الشباب والرياضة تم خلالها مناقشة جميع خطط الاتحادات استعدادات لأولمبياد طوكيو وبعد مناقشتها في اللجنة الأولمبية تم مناقشتها ومراجعتها من الناحية المالية والفنية من قبل وزارة الشباب والرياضة.





وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، نتابع جميع اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو واللاعبين الذي يمتلكون فرص التأهل للأولمبياد من خلال أنديتهم ومعسكرات منتخباتهم ، ونسعى لأن نحقق أفضل إنجاز في الأولمبياد ولدينا طموحات وتطلعات مع اللاعبين واللاعبات المشاركين في طوكيو وخاصة في والمصارعة والتايكوندو والرماية وتستطيع المنافسة على ثمانية ميداليات أولمبية ولكن تحقيق الميداليات لا يمكن الجزم بها من الأن لأنها تتوقف على عدة عوامل منها يوم المنافسات حالة اللاعب والتوفيق ولكن مصر تمتلك عناصر مميزة قادرة على إسعاد الشعب المصري وما نحتاجه هو توفيق اللاعبين في المنافسات.





وأشار المهندس هشام حطب، إلى أن علاقتنا جيدة بوزارة الشباب والرياضة وهناك تعاون تام ومتابعة لكل المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهناك اجتماع يوم الأربعاء القادم في المركز الأولمبي بالمعادي مع جميع الاتحادات الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة الاستعدادات والاحتياجات في الفترة القادمة.