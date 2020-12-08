الأجنة في خطر.. تعرض الحامل للتوتر والقلق يدمر دماغ الجنين

أظهرت دراسة جديدة، أن تعرض المراة الحامل لضغوط خلال فترة الحمل، يمكن أن يؤثر على نمو دماغ الجنين، قبل ولادته، وهو ما أكدته فحوصات على رأس الأجنة.





ووفقا للدراسة التي نشرتها شبكة "سي ان ان" الأمريكية فإن أجنة الأمهات الحوامل، اللواتي لديهن مستويات عالية من القلق، كن أكثر عرضه لضعف الروابط بين منطقتين في الدماغ تشارك في الوظائف الإدراكية التنفيذية، وأخرى ترتبط بالعواطف والسلوك لدى الطفل.





وقالت الدراسة إن هذه النتائج جاءت لتؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة، حول تأثر الجنين، بالضغوط النفسية التي تتعرض لها الأم فترة الحمل.





وأوضحت الطبيبة القائمة على الدراسة، كاثرين ليمبيروبولوس: "يبدو أن المستويات العالية من القلق، لها تأثير مباشر على الطريقة التي يتم بها نحت دماغ الجنين وتنظيمه في الرحم"، مضيفة أن ما تعانيه الأم الحامل يشعر به الطفل في الرحم.





وعرفت الدراسة القلق المرتفع لدى الأم، بأنه إجهاد يصل إلى مستويات مرتفعة من شأنها تشل قدرة الأم على القيام بأدوارها اليومية، بشكل ناجح، إلا أنه لا تعني بالمرض أو اضطراب في الصحة العقلية للأم.





وذكرت الدراسة أن الإجهاد يتسبب في إغراق الغدة النخامية والكظرية للجسم، بهرمونات الهروب ، التي تهدف في الأصل إلى الهروب من الخطر، إلا أنها تخرج عقب تعرض الأم للإجهاد العالي، حيث أن هذه المواد لديها القدرة على اختراق المشيمة والوصول إلى الجنين في رحم الأم والتأثير عليه.



