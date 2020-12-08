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تعليم

الاسكرين مش لـ يوسف فياض.. القصة الحقيقة لوفاة طالب بـ كورونا بسبب الميدتيرم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:12 م
يوسف فياض
يوسف فياض
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ياسمين سامي

كشفت منال سمير دكتورة بكلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء حقيقة المحادثة المنتشرة للطالب يوسف فياض مع عميدة كليته والذي أصرت على مشاركته في امتحانات الميدتيرم رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا حسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت الدكتورة منال أن الطالب يوسف فياض المتوفي بكورونا مقيد في كلية العلاج الطبيعي وليست كلية الصيدلة وان محادثته كانت معها قبل الامتحان بساعة واحدة فقط إلا أنها سمحت له بالتغيب عن الامتحان والاطمئنان على نفسه قائلة: الطالب تواصل معايا يوم ما تعب انه عنده سخونية ورشح بس الامتحان فقولتله ما تجيش واطمن عن نفسك واعمل التحاليل وما تقلقش بخصوص الامتحان.

وتابعت منال: المحادثة المنتشرة لعميدة كلية صيدلة وليس علاج طبيعي ويوسف فياض في كلية علاج طبيعي ونحن لم نجبر يوسف على الحضور للامتحان.

وأوضحت الدكتورة: السبب في الخلط بين الحادثتين هو أن عميدة كلية الصيدلة وعميدة علاج طبيعى اسمهما "هالة" ولكن المحادثة المنتشرة للدكتورة هالة عثمان عميد كلية الصيدلة ولكن الدكتورة هالة عز الدين عميد علاج طبيعي ليس لها أي صلة بالموضوع.

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وأضافت : يوسف فياض قالى خايف أقول لأهلى عشان مايقلقوش وقعد في السكن في القنطرة لفترة إلي أن ساءت حالته وتم نقله لمستشفى صدر المنصورة في محافظته وتوفى هناك.

وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج #يوسف_ فياض_ مات.


كما أكدت مصادر خاصة بجامعة سيناء، أنه يجري التحقيق حاليا في موضوع الطالب الذي توفي بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أن إدارة الجامعة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حسب التعليمات الصادرة عن الحكومة، منذ بدء الدراسة في كليات الجامعة سواء في فرع العريش أو في القنطرة شرق، وذلك بمراعاة التباعد الاجتماعي وكذلك ارتداء الكمامه.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم بحث موقف المرحوم الطالب عما إذا كان قد قدم لإدارة الكلية اي تقارير طبية او روشته صادرة من الدكتور الذي ذهب إليه للكشف علي حالته والتشخيص الذي يفيد انه مصاب بفيروس كورونا ويتطلب الراحة التامه علي حد قوله حسب ما تناولته صفحات التواصل الاجتماعي وهي ستفيد كثيرا في التحقيق للوصول الي الحقيقه كامله والتي علي أساسها ستصدر الجامعة بيانا تفصيليا بالواقعة.

وكانت إدارة الجامعة قد اصدرت في وقت لاحق بيانًا نعت فيه الطالب “يوسف”، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء لله، تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية- كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون



الاسكرين مش لـ يوسف فياض.. القصة الحقيقة لوفاة طالب بـ كورونا بسبب الميدتيرم
الاسكرين مش لـ يوسف فياض.. القصة الحقيقة لوفاة طالب بـ كورونا بسبب الميدتيرم
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