الاسكرين مش لـ يوسف فياض.. القصة الحقيقة لوفاة طالب بـ كورونا بسبب الميدتيرم

كشفت منال سمير دكتورة بكلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء حقيقة المحادثة المنتشرة للطالب يوسف فياض مع عميدة كليته والذي أصرت على مشاركته في امتحانات الميدتيرم رغم اشتباه إصابته بفيروس كورونا حسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكدت الدكتورة منال أن الطالب يوسف فياض المتوفي بكورونا مقيد في كلية العلاج الطبيعي وليست كلية الصيدلة وان محادثته كانت معها قبل الامتحان بساعة واحدة فقط إلا أنها سمحت له بالتغيب عن الامتحان والاطمئنان على نفسه قائلة: الطالب تواصل معايا يوم ما تعب انه عنده سخونية ورشح بس الامتحان فقولتله ما تجيش واطمن عن نفسك واعمل التحاليل وما تقلقش بخصوص الامتحان.
وتابعت منال: المحادثة المنتشرة لعميدة كلية صيدلة وليس علاج طبيعي ويوسف فياض في كلية علاج طبيعي ونحن لم نجبر يوسف على الحضور للامتحان.
وأوضحت الدكتورة: السبب في الخلط بين الحادثتين هو أن عميدة كلية الصيدلة وعميدة علاج طبيعى اسمهما "هالة" ولكن المحادثة المنتشرة للدكتورة هالة عثمان عميد كلية الصيدلة ولكن الدكتورة هالة عز الدين عميد علاج طبيعي ليس لها أي صلة بالموضوع.
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وأضافت : يوسف فياض قالى خايف أقول لأهلى عشان مايقلقوش وقعد في السكن في القنطرة لفترة إلي أن ساءت حالته وتم نقله لمستشفى صدر المنصورة في محافظته وتوفى هناك.
وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج #يوسف_ فياض_ مات.