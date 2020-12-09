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جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن لقاح فايزر.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لتطوير اللقاحات، إن أمس كان يومًا سعيدًا جدًا في إنجلترا؛ بسبب البدء الفعلي في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بـ"لقاح فايزر"، لافتا إلي أن أعداده الآن قليلة، ولكن سيتم استخدامها للأشخاص الأولى بالرعاية .

وأضاف "سالمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه "اون إي"، أن هناك 800 ألف جرعة متاحة حاليا، مؤكدا ان البحث المتعلق بـ"لقاح أكسفورد" يتم نشره رسميا ونأمل ان يكون متاحا للاستخدام داخل إنجلترا خلال أيام معدودة، وهناك جرعات جاهزة منه.

وأوضح  سالمان ، أن لقاح اكسفورد له حماية تتراوح ما بين 70 % و90 %، لافتا الي ان هذا اللقاح يعمل على تقليل العدوى بفيروس كورونا علي عكس لقاح موديرنا وفايزر .

وتابع سالمان ، ان أى لقاح يـأخذ اعتمادا بطريقة رسمية؛ يمكن للناس استخدامه، ولقاح "فايزر" يسبق لقاح "اكسفورد" بأسبوع أو اثنين، وحصل علي الموافقات والتصريحات الخاصة باستخدامه، لافتا إلى أن من مزايا لقاح أكسفورد؛ هو سهولة نقله وحفظه في الثلاجة العادية، ويكون فعالا لمدة 6 اشهر، اما لقاح شركة "فايزر" يحتاج إلى ان يُحفظ في درجة حرارة "من 40 إلى 70 تحت الصفر" لحين حقنة في المريض مباشرة.

واستكمل سالمان، أن إنتاج لقاح اكسفورد سيكون متاح في جميع أسواق انجلترا في شهر ابريل او مايو 2021، وسعره 3 دولارات.

وسابقا، أكد باحثون في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، أن لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، فعال للغاية وفقًا لبيانات التجارب الكاملة.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن معظم المشاركين في التجربة كانوا أصغر من 55 عامًا، لكن النتائج حتى الآن تشير إلى أن اللقاح فعال بشكل جيد مع كبار السن أيضًا.

وتشير البيانات أيضًا إلى أنه يمكن أن يقلل من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن حماية الشخص من الإصابة والوفاة.

وحددت التجربة- التي تم تقييمها من قبل علماء مستقلين- النتائج الكاملة للقاح الذي تمت على أكثر من 20000 شخص، لكن لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الجرعة التي يجب إعطاؤها، وكذلك من سيتلقاها.

ويقول الباحثون إن اللقاح فعال بنسبة 70% في الوقاية من الفيروس لكن هذا ليس رقمًا يمكن إثباته في الحياة الواقعية، لأنه ناتج من متوسط فعالية نظامي جرعات مختلفين، فعند إعطائه جرعتين كاملتين، تظهر البيانات أن فعال بنسبة 62%، فيما زادت النسبة إلى 90% عند إعطائه كنصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة.

وبدأت بريطانيا، الثلاثاء، أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تسلم مستشفى في جنوب لندن السبت أول دفعة من لقاحات شركة فايزر الأمريكية ومخبر بيونتيك الألماني، بعد أيام من موافقة المملكة المتحدة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وتتطلب عملية نقل لقاح فايزر، تدابير لوجيستية معقدة لأن اللقاح يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة فائقة البرودة تفوق الـ 70 درجة مئوية تحت الصفر.
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