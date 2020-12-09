جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن لقاح فايزر.. فيديو

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لتطوير اللقاحات، إن أمس كان يومًا سعيدًا جدًا في إنجلترا؛ بسبب البدء الفعلي في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بـ"لقاح فايزر"، لافتا إلي أن أعداده الآن قليلة، ولكن سيتم استخدامها للأشخاص الأولى بالرعاية .





وأضاف "سالمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناه "اون إ ي" ، أن هناك 800 ألف جرعة متاحة حاليا، مؤكدا ان البحث المتعلق بـ"لقاح أكسفورد " يتم نشره رسميا ونأمل ان يكون متاحا للا ستخدام داخل إنجلترا خلال أيام معدودة، وهناك جرعات جاهزة منه.





سالمان ، أن لقاح اكسفورد له تتراوح ما بين 70 % و90 %، لافتا الي ان هذا اللقاح يعمل على تقليل العدوى بفيروس كورونا علي عكس لقاح موديرنا وفايزر . وأوضححمايةما بينموديرنا





وتابع سالمان ، ان أى لقاح يـأخذ اعتمادا بطريقة رسمية؛ يمكن للناس استخدامه، ولقاح "فايزر" يسبق لقاح "اكسفورد" بأسبوع أو اثنين ، وحصل علي الموافقات والتصريحات الخاصة باستخدامه، لافتا إلى أن من مزايا لقاح أكسفورد؛ هو سهولة نقله وحفظه في الثلاجة العادية ، ويكون فعالا لمدة 6 اشهر ، اما لقاح شركة "فايزر" يحتاج إلى ان يُحفظ في درجة حرارة "من 40 إلى 70 تحت الصفر" لحين حقنة في المريض مباشرة.





واستكمل سالمان، أن إنتاج لقاح اكسفورد سيكون متاح في جميع أسواق انجلترا في شهر ابريل او مايو 2021، وسعره 3 دولارات .





وسابقا، أكد باحثون في مجلة "ذا لانسيت" العلمية، أن لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، فعال للغاية وفقًا لبيانات التجارب الكاملة.