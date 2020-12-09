ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليلة الحسم بدوري الأبطال.. ريال مدريد يصارع مونشنجلادباخ في نهائي أوروبي مبكر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع شاختار دونيتسك الوصيف بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ الصدارة برصيد 8 نقاط، ويأتي إنتر ميلان أخيرًا برصيد 5 نقاط.

وسيكون للأربع فرق فرصة التأهل، حيث لا خيار أمام ريال مدريد سوى الفوز على مونشنجلادباخ، لأن التعادل سيحسم تأهل الفريق الألماني، وفي هذه الحالة سينتظر ريال مدريد نتيجة المباراة الأخرى بين شاختار دونيتسك وإنتر ميلان.

وقد يكفي التعادل الفريقين في حال فوز الإنتر على شاختار.

أما الإنتر فحصوله على بطاقة دور الـ16 تتوقف على فوزه، وانتهاء مواجهة الريال ومونشنجلادباخ، بنتيجة غير التعادل.

فالفريق الإيطالي يمكنه بلوغ دور الـ16 إذا فاز وخسر الريال أو تعادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنزيما لـ ميندي: وحياة أمي فينيسيوس يلعب ضدنا.. فيديو

بملابس متشابهة .. كريم بنزيما ينشر صورة لأطفاله

ريال مدريد ضد إنتر.. هازارد يقود هجوم الملكي وبنزيما يغيب

بالفيديو .. هازارد يسجل الأول في شباك إنتر ميلان

ريال مدريد ضد انتر ميلان.. هازارد يمنح الميرنجي التقدم في الشوط الاول

ريال مدريد يهزم إنتر ميلان بثنائية.. ويقترب من حسم بطاقة التأهل

ترشيحاتنا

حكم الحلف بالنبي كذبا وهل له كفارة يمين؟.. علي جمعة يجيب

تبث عبر أقمار أوروبية.. السيسي: 6 قنوات فضائية تمولها دول أجنبية تستهدف تفريق المصريين

تعرف علي موعد حسم الكاف لمصير السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

مبياخدش إجازات.. زوجة تطلب الطلاق وتعويضا ماليا ضخما

أشباح أم تهيؤات.. شاب يلتقط صورة سيلفي تصيبه بصدمة عصبية.. صور

السيسي عن مواجهة عسكرية محتملة مع تركيا: لن نكون الطرف البادئ بالاعتداء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. طرح نيسان أرمادا 2021 nissan armada الجديدة.. صور

بعد تصدرها الـ تريند.. صور رومانسية لـ ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

بسبب طفلها.. شاهد موقفاً محرجاً لمطربة شهيرة على الهواء مباشرة.. فيديو