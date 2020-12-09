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رياضة

ليفربول ينهي الشوط الأول متقدما على ميتلاند بهدف محمد صلاح في دوري الأبطال

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:47 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك نظيره ميتلاند في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو ليفربول عددا من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فابينيو - ريس ويليامز - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: كلاركسون - نابي كيتا - مينامينو

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - أوريجي
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