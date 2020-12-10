أسماء المدن قديما.. مسميات غريبة للمدن بمصر تعرف على سبب تسميتها

تحمل العديد من المدن، مسميات غريبة حال سماعها للمرة الأولى، وكثير منا لا يعرف تاريخ المحافظة التي ينتمي إليها لذلك نستعرض بعض أسماء المدن، ولماذا سُميت بهذا الاسم ويرجع لكل اسم تاريخ عريق.





يطلق على محافظة القاهرة عدة تسميات منها مدينة الألف مئذنة، قاهرة المعز، مصر المحروسة، يرجع سبب تسميتها بذلك تبركا بكوكب المريخ الذي يعرف بالكوكب القاهر، حيث يعد هذا الرأي الأكثر شيوعا عند المؤرخين.





دمياط اسمها المصري القديم "تامحيت" أي بلد الشمال وأطلق الرومان عليها اسم "تامياتس".

الفيوم ذكرت في نصوص العهد الفرعونى "بايوم" بمعنى البحيرة أو الماء ثم وردت في القبطية "فيوم".

المنيا كان اسمها في العصر الفرعوني "مني" بمعني (مرضعة خوفو) و كانت عاصمة مصر عام 1390 - 1373 ق . م حيث عاش إخناتون والجميلة نفرتيتي في قرية تل العمارنة بمركز ملوي مقر عبادة الإله آمون الذي يرمز إليه قرص الشمس.



وقال الدكتور محمد قاسم، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، عرفت أسوان فى اللغة المصرية القديمة باسم سونو ومعناها السوق حيث كانت مركزا للتبادل التجاري ما بين مصر وأفريقيا فأطلق عليها سونو أى السوق، وحرف الإغريق اسمها إلى "سين"، ثم أطلق عليها الأقباط سوان إلى أن جاء العرب فى القرن السادس الميلادي نطقوها أسوان.





وأضاف أستاذ التاريخ عاصمة مصر الفرعونية وظلت هكذا لأكثر من 1500 وان كلمة الأقصر هي جمع كلمة قصر لكثرة قصورها وضخامة صروحها واعجب بها العرب ولهذا سميت الأقصر بسبب المعابد والقصور التي توجد بها وسميت الأقصر بعدة أسماء منها طيبة ومدينة الشمس والصولجان والمدينة ذات المائة باب.





مستكملا بقرية أبيدوس مركز البلينا محافظة سوهاج كانت أحد المدن القديمة بمصر العليا يجمع معظم علماء الآثار على أنها عاصمة مصر الأولى وبها اجمل معابد مصر وكانت مدينة مقدسة أطلق عليها الإغريق تنيس وكانت قديما تسمى ابيدو معبد سيتي الأول مؤسس الأسرة 19.





وأشار قاسم أستاذ التاريخ سميت دمنهور قديما بـ "دى من حور" وذلك على اعتبار أنها كانت مركزًا لعبادة الإله حورس وبعد الفتح الإسلامي حُرفت بالعربية إلى اسمها المعروف الآن "دمنهور" ولكن تم تغيير الاسم أكثر من مرة في النصوص اليونانية عرفت باسم "هرموبوليس" وكذلك سُميت "أبوللونوبوليس" نسبة للمعبود اليوناني.





وأوضح كلمة مصر بالإنجليزية إيجيبت مأخوذة من اسم مصر قديما بالقبطية وهي مزيج من اليونانية والهيروغليفية تعني كلمة أجبت أرض الفيضان وبعدها أخذها الإغريق وسميت إيجبيتوس ومع انتشار اللغة اليونانية في العالم كله تحولت hakaptah في اللغة القبطية إلى egapthah باليونانية ومنها جاءت كلمة إيجيبت egypt في الإنجليزية.