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توك شو

منعا للإصابة والتشنجات.. تمارين رياضية لتقوية وتجهيز عضلات الرجل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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إسراء صبري
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، اليوم الخميس، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية وتجهيز عضلات الرجل، وذلك تجنبا لحدوث أي إصابات أو تشنجات.

وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك تمارين مهمة جدًا مهمة للقلب وللجسم بالكامل، ومهمة للسيدات والرجال من كبار السن، لمعالجة الأرق والشفاء من العديد من الأمراض.

وأضاف أن كبار السن من أهم الفئات التى تحتاج إلى التمارين، متابعا أنه فى هذه السن يكون هناك الكثير من الأعراض ومنها عدم الانتظام فى النوم، حيث إن هذا له علاقة بعدم القيام بالتمارين الرياضية لهم.


وأضاف أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تحسين حالة الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.


وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لكبار السن، لرفع كفاءة عمل الأجهزة بالجسم، والاستشفاء، ومحاربة الكسل.

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