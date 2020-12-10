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محافظات

وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مخازن النشا والخميرة ومركز خدمات محرم بك

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مخازن الجملة بداخل شركة النشا والخميرة بمنطقة أحمد أبوسليمان بمحور المحمودية.

وعقب جولته داخل مخازن النشار والخميرة، تفقد الوزير مركز خدمات محرم بك المطور بغيط الصعيدي، حيث اطمأن على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.


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ومن المقرّر أن يتوجه الوزير إلى مركز كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية، ثم مدينة بشاير الخير 2، للاطمئنان على الأنشطة التموينية بالمحافظة.

وقد استقبل اللواء محمد الشريف، بديوان عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، الدكتور علي المصيلحي، في حضور المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قبيل بدء جولته داخل المحافظة تتضمن تفقد العديد من الأنشطة التموينية داخل الثغر.

وقد شنّت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وريهام عبد القادر رئيس الرقابة حملات مكثفة فى نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة الكيلو 21 بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الكريمة) بدون اي اشتراطات صحية وبدون أي مراعاة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشآت وذلك للمرة الثانية خلال يومين 

 

وتم ضبط عدد 5 عبوات كريمة زنة العبوة الواحدة 15 كجم بإجمالى 75 كجم كريمة مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات. ا

 

وتم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ اللازم قانونيا لهذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

كما شنّت ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية حملات على الأسواق التى أسفرت عن ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة بمنطقة أبيس، والتحفظ على نحو ١.٧٥ طن عصائر فاسدة. 

وتم التحفظ على عدد 10 براميل مركزة مانجو وزن البرميل 50كجم، وعدد 10 براميل مركز فراولة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 10 براميل مركز جوافة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 5 براميل عصير برتقال مركز وزن البرميل 50 كجم. 

يأتي هذا بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع الألبان والتصنيع الغذائى غير المرخصة و التى لا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين

وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مخازن النشا والخميرة ومركز خدمات محرم بك
وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مخازن النشا والخميرة ومركز خدمات محرم بك
وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مخازن النشا والخميرة ومركز خدمات محرم بك
وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مخازن النشا والخميرة ومركز خدمات محرم بك
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