هل تعمل خدمة الخط الساخن لشكاوى وزارة السياحة والآثار.. تجربة بالفيديو

خرجت علينا وزارة السياحة والآثار أبريل الماضي، بمنظومة شكاوى على المستوى المحلي والدولي، بلغتين عربية وإنجليزية، عبر رقم ١٩٦٥٤ ليكون منبرا لسماع صوت العاملين بالشركات والفنادق والمنشآت السياحية والسائحين.







حقق الخط الساخن نجاحا حقيقيا عبر استقبال عشرات الشكاوى الخاصة بالعمالة والمقترحات والآراء مرورا باستفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.









وفى إطار المتابعة الدقيقة لـ"صدى البلد" لملف السياحة والآثار، للتأكد من صحة عمل الخط الساخن للوزارة، فقد قمنا بتجربة عملية تكشف مدى دقة واحترافية المتلقين للشكاوى.





البحث عن حقوق العاملين بالسياحة والسائحين؛ والاستجابة عبر التحقق من مصداقية الشكاوى، كلمة سر نجاح منظومة القطاع السياحي فى إدارة الأزمات.وترصد تجربة "صدى البلد" عمليا بالفيديو، الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار، للوقوف على جدية عملها، سواء لاستقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعاملين بالقطاع أو السائحين أو المواطنين، والتى أثمرت عن عملها بشكل احترافي.