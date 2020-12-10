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فن

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ: ﻻ أﻓﻀﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻱ.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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آيه عاطف - ندى فكري - إيهاب أشرف
وجه الفنان ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، رسالة إلى الفنان أمير المصري، في الريد كاربت الخاصة بفيلمه "ليمبو" والذي تم عرضه في أكثر من مهرجان عالمي، ومن ثم تم عرضه في مهرجان القاهرة.

كما كشف من خلال كاميرا "صدى البلد" تفاصيل أعماله المقبلة في رمضان وتحدث عن تجربته في مسلسل "حكايات بنات" وعن النجاح الذي حققه وكواليس العمل.

وأكد ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، أنه لا يفضل تجسيد قصة حياة والده الفنان الراحل إبراهيم يسري.

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.
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